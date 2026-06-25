Ferrari-Durchbruch & McLaren-Rätsel: Wie Updates die Hackordnung ändern

Das Entwicklungsrennen der Formel-1-Saison 2026 läuft auf Hochtouren. Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt die enorme Dynamik: Nach sieben Rennwochenenden haben die Teams bereits 169 Updates an ihre Autos gebracht. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich 81. Das geht aus den offiziellen Dokumenten der FIA hervor.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die meisten Teams stellten die Weiterentwicklung ihrer 2025er-Autos frühzeitig ein, da das neue Reglement für 2026 höchste Priorität genoss. Zudem fielen die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien aus, wodurch zusätzliche Entwicklungszeit zur Verfügung stand.

Dennoch zeichnet der bisherige Saisonverlauf ein klares Bild. Updates kommen meist in großen Paketen, doch nicht jede Neuerung schlägt sofort ein. Wenn die neuen Teile allerdings funktionieren, dann oft mit gewaltigen Auswirkungen auf die Rundenzeit und das Kräfteverhältnis.

Nach Miami-Flop: Spanien-Paket wird zum Ferrari-Durchbruch

Spitzenreiter beim Thema Weiterentwicklung ist bislang Ferrari. Bereits 25 neue Teile wurden laut FIA-Dokumenten im Saisonverlauf am SF-26 eingesetzt. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison brachte Ferrari insgesamt 30 Updates an die Strecke. Die aktuelle Entwicklungsrate ist also enorm.

Allerdings waren nicht alle Neuerungen sofort erfolgreich. Das Miami-Update mit gleich elf neuen Komponenten blieb auf der Stoppuhr weitgehend wirkungslos. In den ersten drei Saisonrennen in Australien, China und Japan lag Ferrari bei der Rennpace durchschnittlich 0,53 Sekunden pro Runde hinter Mercedes. In den drei Rennen nach dem Miami-Paket betrug der Rückstand immer noch 0,50 Sekunden.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Mercedes seinerseits in Kanada ein umfangreiches Update-Paket einführte. Ein deutlicher Wandel im Kräfteverhältnis blieb dennoch aus. Zwei zweite Plätze für Lewis Hamilton in Kanada und Monaco konnten darüber nicht hinwegtäuschen. An reiner Geschwindigkeit fehlte es Ferrari weiterhin.

Der große Durchbruch scheint erst mit dem Barcelona-Update gelungen zu sein. Der Circuit de Barcelona-Catalunya gehörte in den vergangenen Jahren nicht gerade zu Ferraris Paradestrecken. Mit acht neuen Teilen am Auto gelang jedoch offenbar der entscheidende Schritt. Hamilton gewann nicht nur das Rennen, sondern verfügte auch über die strategiebereinigt beste Rennpace im Feld - mit rund zwei Zehntelsekunden Vorsprung pro Runde auf Mercedes.

Damit konnte Ferrari im relativen Kräfteverhältnis gegenüber den Silberpfeilen rund sieben Zehntelsekunden gutmachen. Zwar schöpfte Mercedes im Rennen vermutlich nicht das Maximum aus, dennoch ist der Leistungssprung ein erster deutlicher Fingerzeig. Österreich wird nun zum nächsten wichtigen Gradmesser, ob Ferrari die Fortschritte nachhaltig bestätigen kann.

Wohin geht die Reise? McLarens Berg- und Talfahrt

Während Ferrari über weite Teile der Saison konstant rund eine halbe Sekunde pro Runde auf Mercedes verlor und nun offenbar den Anschluss gefunden hat, gleicht McLarens Saisonverlauf einer Achterbahnfahrt.

Der Saisonstart verlief katastrophal. In Australien fehlten dem Team ganze 1,34 Sekunden pro Runde auf Mercedes. Hinzu kamen technische Probleme, die den Auftakt zusätzlich erschwerten.

Die Rennen in Japan (+0,29 Sekunden) und Miami (+0,02 Sekunden) nach dem ersten großen Update ließen schließlich vermuten, dass McLaren rasch zu alter Stärke zurückfinden würde. Mit etwas mehr Strategieglück wären dort sogar Rennsiege möglich gewesen.

Doch auf den Stadtkursen in Kanada und Monaco brach die Performance trotz zahlreicher neuer Teile wieder ein. Während die Kanada-Schwäche (+1,11 Sekunden) bereits aus den vergangenen Jahren bekannt war, kam die Pace in Monaco (+1,67 Sekunden) überraschend. Schließlich hatte Lando Norris dort im Vorjahr noch gewonnen, und auch zuvor präsentierte sich McLaren im Fürstentum meist konkurrenzfähig.

In Barcelona, einer Strecke mit ähnlicher Charakteristik wie Suzuka, lief es hingegen wieder deutlich besser. Im Durchschnitt fehlten Norris lediglich 0,19 Sekunden pro Runde auf die Spitze. Fest steht: Dem neuen McLaren mangelt es bislang an Konstanz. Das Auto scheint stark von den jeweiligen Streckencharakteristika abhängig zu sein.

Red Bull: Der eigentliche Gewinner des Entwicklungsrennens?

Red Bull hat sich derweil als klare vierte Kraft im Feld etabliert. Angesichts der umfangreichen Regeländerungen und der Tatsache, dass das Team erstmals mit einem selbst entwickelten Motor antritt, kam diese Ausgangslage vor der Saison nicht völlig überraschend.

Dennoch sorgt die Zusammensetzung der Performance für hochgezogene Augenbrauen. Denn bislang punktet Red Bull vor allem in den Topspeed-Passagen auf den Geraden. Der Motor scheint nicht das zentrale Problem zu sein - vielmehr liegt die Schwäche offenbar im Chassis. Besonders deutlich wurde dies im ersten Sektor von Suzuka sowie im zweiten Sektor von Shanghai.

Zu Saisonbeginn bewegte sich Red Bull eher im vorderen Mittelfeld als in Reichweite der Spitzenteams. Mit Rückständen von 1,38, 1,34 und 1,05 Sekunden pro Runde in Australien, China und Japan lag man teilweise sogar nur auf Alpine-Niveau und damit weit von der Spitze entfernt.

Das große Update-Paket in Miami mit sieben neuen Komponenten änderte die Situation jedoch schlagartig. Plötzlich fehlten nur noch 0,34 Sekunden pro Runde auf die Spitze - ein gewaltiger Fortschritt.

In den darauffolgenden Rennen pendelte sich der Rückstand bei rund einer halben Sekunde pro Runde ein. Damit fehlt weiterhin etwas auf Mercedes und Ferrari, gleichzeitig konnte sich Red Bull aber klar vom Mittelfeld absetzen.

Den Daten zufolge ist Red Bull bislang sogar das Team mit dem größten und nachhaltigsten Fortschritt im Kräfteverhältnis. Das ist allerdings auch ein Hinweis darauf, wie schwach der Saisonstart tatsächlich ausfiel.

Mittelfeldteams verlieren zunehmend den Anschluss

Dass die neuen Regeln das Feld auseinanderziehen würden, war bereits im Vorfeld absehbar. 2025 lag die Spitze - damals McLaren - bei der Rennpace durchschnittlich 1,52 Sekunden pro Runde vor dem langsamsten Team Alpine. 2026 fehlen Alpine bislang zwar 1,62 Sekunden auf die Spitze, doch die Franzosen sind inzwischen nicht mehr das Schlusslicht, sondern führen das Mittelfeld an.

Die Lücke zwischen Spitze und letztem Platz hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr als verdoppelt. Aston Martin, derzeit das langsamste Team im Feld, liegt durchschnittlich 3,60 Sekunden pro Runde hinter Mercedes. Doch vergleicht man die Leistungsdifferenzen von Australien mit jenen aus Barcelona, haben nahezu alle Mittelfeldteams zusätzlich an Boden verloren.

Die FIA-Dokumente zeigen, dass vor allem die Topteams eine deutlich höhere Entwicklungsgeschwindigkeit an den Tag legen. Ferrari brachte bislang 25 neue Teile, Red Bull und McLaren jeweils 21. Dahinter folgt das Hinterbänklerteam Cadillac mit 19 Updates. Erst danach erscheint mit Racing Bulls das erste klassische Mittelfeldteam, das bislang 15 neue Komponenten eingeführt hat.

Es wirkt, als könnten die Topteams in der frühen Phase des neuen Reglements deutlich schneller neue Teile entwickeln und produzieren. Das sorgt zunächst dafür, dass sich das Feld weiter auseinanderzieht. Langfristig dürfte sich dieser Trend jedoch umkehren. Je näher die Teams an die Entwicklungsgrenze gelangen, desto schwieriger werden große Fortschritte. Dann könnten die kleineren Teams wieder Boden gutmachen.

Unterschiedliche Strategien im Mittelfeld

Im Mittelfeld zeigen sich derzeit sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Cadillac hat mit 19 neuen Teilen bereits zahlreiche Verbesserungen an die Strecke gebracht und bei jedem Rennwochenende neue Komponenten eingeführt. Der große Entwicklungsschub erfolgte zudem in Miami.

Aston Martin verfolgt dagegen einen völlig anderen Ansatz. Mit lediglich sechs Updates ist das Team bislang Schlusslicht der Entwicklungstabelle. Der Grund liegt in der Strategie: Die Saison gilt intern ohnehin als verloren, weshalb um den Großen Preis von Belgien ein komplett überarbeitetes B-Auto geplant ist.

Das aktuelle Fahrzeug leidet offenbar unter einem grundlegenden Konzeptfehler. Daher erscheint es sinnvoller, das gesamte Paket auf einmal zu überarbeiten, statt einzelne Komponenten einzuführen, die womöglich nicht mit dem bestehenden Konzept harmonieren.

Die übrigen Mittelfeldteams setzen auf den klassischen Weg: kleinere Updates bei nahezu jedem Rennen, ergänzt durch größere Entwicklungspakete. Der erhoffte Zeitgewinn hält sich bislang allerdings in Grenzen.

Im Vergleich zu den Topteams haben sämtliche Mittelfeldmannschaften an Boden verloren. Die entscheidende Frage lautet daher momentan nicht, wer aufholt - sondern wer am wenigsten zurückfällt.

Besonders hervorzuheben sind dahingehend bislang Alpine und Racing Bulls. Haas hingegen scheint den Anschluss verloren zu haben. Von der starken Frühform des US-Teams war in den vergangenen Rennen nur noch wenig zu sehen. Verglichen mit dem Saisonauftakt liegt Haas inzwischen fast eine Sekunde pro Runde weiter hinter der Spitze und ist damit ins hintere Mittelfeld zurückgefallen.