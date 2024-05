Ferrari enthüllt Miami-Lackierung mit blauen Farbakzenten und HP-Logo

Wenige Tage vor dem Grand Prix von Miami hat Ferrari seine angekündigte Speziallackierung für das Wochenende präsentiert. Der Rennstall kombiniert sein klassisches Rot mit blauen Akzenten - eine Reminiszenz an die Vergangenheit.

Denn Azzurro La Plata und Azzurro Dino, so die offiziellen Namen der Blautöne, gehörten viele Jahre lang zum Alltag in Maranello und kommen nach rund fünfzig Jahren Abwesenheit wieder zum Vorschein. Zudem wird beim Grand Prix von Miami auch HP als neuer Titelpartner des Teams sein Debüt auf dem Auto feiern.

Die blauen Farbtupfer sind auf den Flügeln, der Motorabdeckung, dem Halo, den Rückspiegeln, den Startnummern und auf den Felgen des SF-24 zu sehen.

Zudem werden Charles Leclerc und Carlos Sainz - sowie am Sonntag des Grands Prix auch fast alle Teammitglieder - ein spezielles Team-Kit tragen, das hauptsächlich in Azzurro La Plata mit Andeutungen von Azzurro Dino gehalten ist und den Rennoverall, die Schuhe, die Handschuhe und den Helm umfasst.

"Der bevorstehende Grand Prix von Miami wird ein denkwürdiges Ereignis in der Geschichte unseres Teams sein, denn in Florida werden wir unser Erbe mit einer einzigartigen Lackierung feiern und zwei Farben wiederentdecken, die Teil unserer Geschichte sind", blickt Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur voraus.

"Es wird auch ein ganz besonderes Rennen, denn wir freuen uns, unseren neuen Titelpartner HP begrüßen zu dürfen. Wir teilen viele Werte, darunter eine Siegermentalität und eine klare Denkweise, die die Grundlage für unsere Partnerschaft bildet."

Anlass für das besondere Design am Miami-Wochenende ist das 70-jährige Jubiläum der Marke Ferrari auf dem nordamerikanischen Markt, das mit diversen Aktivitäten gefeiert wird. So ist am Sonntag auch eine Ferrari-Parade mit zwei Ferrari 296 GTS geplant, die ebenfalls im blauen Speziladesign daherkommen.

Mit Bildmaterial von Ferrari.