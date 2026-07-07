Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

MotoGP
Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

Ferrari: Erstes Formel-1-Auto auf neuer Strecke in Madrid

Formel 1
Madrid
Ferrari: Erstes Formel-1-Auto auf neuer Strecke in Madrid

Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Formel 1
Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Thomas Preining rechnet mit der DTM-BoP ab: "Bin kurz davor aufzuhören!"

DTM
Norisring
Thomas Preining rechnet mit der DTM-BoP ab: "Bin kurz davor aufzuhören!"

Hamilton sicher: Russell und Antonelli blühen Motorenstrafen

Formel 1
Hamilton sicher: Russell und Antonelli blühen Motorenstrafen

"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

MotoGP
Sachsenring
"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

Vorschau: Eifel-Spektakel beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

ADAC GT Masters
Vorschau: Eifel-Spektakel beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

Formel 1
Silverstone
Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken
Formel 1 Madrid

Ferrari: Erstes Formel-1-Auto auf neuer Strecke in Madrid

Große Überraschung nach dem Silverstone-Wochenende - Ferrari reist für einen Filmtag nach Madrid und testet als erstes Team überhaupt den neuen Formel-1-Kurs

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Bearbeitet:
Madrid-Strecke fertig: Ferrari bricht zu historischem Filmtag auf

Steilkurve von Madrid: Der Madring

Foto: Madring Madring

Nach dem Rennwochenende in Silverstone ist Ferrari bereits nach Madrid gereist. Wie Motorsport.com erfahren hat, wird die Scuderia am Donnerstag (9. Juli) auf dem "Madring" auf die Strecke gehen - dem neuen Straßenkurs, auf dem im kommenden September zum ersten Mal der Große Preis von Spanien ausgetragen wird.

Der SF-26 wird damit das erste Formel-1-Auto sein, das das Streckenlayout in Madrid unter die Räder nimmt. Dieses Debüt ermöglicht es dem Team aus Maranello, wertvolle Daten zu sammeln, während es gleichzeitig einen wichtigen Test für die Organisatoren der Veranstaltung darstellt.

Offiziell handelt es sich um einen sogenannten Filmtag, also eine Session, die Werbeaktivitäten gewidmet ist und bei der das Reglement eine Fahrstrecke von bis von zu 200 Kilometern erlaubt.

Hamilton und Leclerc vor Ort

Die beiden Stammfahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden sich am Steuer abwechseln. Das gibt ihnen die Gelegenheit, sich mit der neuen Strecke vertraut zu machen - der einzigen, die neu in den Rennkalender für 2026 aufgenommen wurde.

Obwohl sich Ferrari innerhalb der für diese Art von Aktivität festgelegten Grenzen bewegen muss, kann das Team damit beginnen, nützliche Erkenntnisse über die Eigenschaften der Strecke zu gewinnen. Diese Informationen dürften sich im Vorfeld des Grand-Prix-Wochenendes als äußerst wertvoll erweisen.

Der überraschendste Aspekt ist das Timing und die Geschwindigkeit, mit der es Ferrari gelungen ist, diesen Filmtag zu organisieren. Bis vor wenigen Tagen war der Madring zumindest im Bereich der Tribünen und der Boxengassen-Infrastruktur noch eine aktive Baustelle. Ein jüngster Besuch einer Journalistendelegation hatte gezeigt, dass an mehreren Stellen der Anlage noch gearbeitet wurde.

Bau noch nicht vollendet, Strecke steht

Was die eigentliche Strecke betrifft, sieht die Situation jedoch anders aus. Der 5,416 Kilometer lange Kurs mit seinen 22 Kurven und einer langen Steilkurve ist mittlerweile fertiggestellt, und die Präsenz von Ferrari wird eine weitere Bestätigung für die erzielten Fortschritte sein.

Der Test ermöglicht es der Scuderia nicht nur, erste Streckenkenntnisse zu sammeln, sondern bietet den Organisatoren des Madrings auch eine wertvolle Gelegenheit, die Abläufe der Anlage mit einem modernen Formel-1-Auto zu überprüfen und im Hinblick auf das Debüt im September entscheidendes Feedback einzuholen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"
Mehr von
Roberto Chinchero

F1-Antrieb der Zukunft: Leichtere Autos, lautere Motoren, neue Konflikte?

Formel 1
Formel 1
F1-Antrieb der Zukunft: Leichtere Autos, lautere Motoren, neue Konflikte?

Überraschung: Audi führte ADUO-Upgrade bereits in Barcelona ein

Formel 1
Formel 1
Überraschung: Audi führte ADUO-Upgrade bereits in Barcelona ein

Logistik-Wahnsinn in der Formel 1: Der Wettlauf von Monaco nach Barcelona

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Logistik-Wahnsinn in der Formel 1: Der Wettlauf von Monaco nach Barcelona
Mehr von
Lewis Hamilton

Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Formel 1
Formel 1
Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Hamilton sicher: Russell und Antonelli blühen Motorenstrafen

Formel 1
Formel 1
Hamilton sicher: Russell und Antonelli blühen Motorenstrafen

Wie Charles Leclerc in Silverstone sein Mojo wiedergefunden hat

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Wie Charles Leclerc in Silverstone sein Mojo wiedergefunden hat
Mehr von
Ferrari

250 Siege und neue Hoffnung: Ferrari sendet nach Silverstone ein deutliches Signal

Formel 1
Formel 1
Silverstone
250 Siege und neue Hoffnung: Ferrari sendet nach Silverstone ein deutliches Signal

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Charles Leclerc

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Charles Leclerc

Aktuelle News

Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

MotoGP
Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

Ferrari: Erstes Formel-1-Auto auf neuer Strecke in Madrid

Formel 1
Madrid
Ferrari: Erstes Formel-1-Auto auf neuer Strecke in Madrid

Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Formel 1
Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Thomas Preining rechnet mit der DTM-BoP ab: "Bin kurz davor aufzuhören!"

DTM
Norisring
Thomas Preining rechnet mit der DTM-BoP ab: "Bin kurz davor aufzuhören!"