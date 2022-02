Ferrari F1-75 mit Demonstrationsfahrt am Freitag in Fiorano

Audio-Player laden

Der neue Ferrari F1-75 wird seine erste öffentliche Fahrt am Freitag, den 18. Februar, auf der hauseigenen Strecke in Fiorano absolvieren. Es handelt sich noch nicht um den offiziellen Filmtag, der erst am Dienstag in Barcelona auf dem Programm steht.

Ferrari hat seinen neuen Formel-1-Boliden für die Saison 2022 am Donnerstag vorgestellt. Er folgt dem radikalen Design der neuen Regularien und weist eine rot-schwarze Lackierung auf. Der erste Run des Ferrari F1-75 am Freitag ist ein sogenanntes "Demonstrationsevent", bei dem maximal 15 Kilometer auf einer Strecke absolviert werden dürfen, die nicht für Formel-1-Autos freigegeben ist.

Artikel 8.1.3 des Sportlichen Reglements der Formel 1 besagt: "Solche Demonstrationsfahrten dürfen nicht auf einer Strecke abgehalten werden, die momentan für Formel-1-Fahrzeuge freigegeben ist, noch eine Länge von 15 Kilometern überschreiten. Es dürfen lediglich Reifen verwendet werden, die genau für diesen Zweck vom designierten Lieferanten hergestellt wurden."

"Unsere erste Demofahrt ist morgen in Fiorano", bestätigt Teamchef Mattia Binotto auf Nachfrage von 'Autosport'. "Es werden, wie vom Reglement vorgeschrieben, 15 Kilometer auf einer nicht Formel-1-konformen Strecke werden. Das Ganze dient Demonstrationszwecken und wird morgen über die Bühne gehen."

"Dann gehen wir nach Barcelona und werden am 22. Februar, also einen Tag vor dem Beginn der Wintertestfahrten, unseren Filmtag absolvieren, an dem wir 100 Kilometer abspulen dürfen. Wir haben also unser Demo-Event, ein paar [freie] Tage und den Filmtag."

Ferrari F1-75 Foto: Ferrari

Keine großen Updates bis Saisonstart

Ferrari hat zuletzt im Jahr 2020 eine Demonstrationsfahrt veranstaltet, als Charles Leclerc mit dem SF1000 durch die Straßen von Maranello gefahren ist.

Der auf 100 Kilometer beschränkte Filmtag in Barcelona dient auch als ein erweiterter Shakedown, bevor vom 23. bis 25. Februar die ersten Testfahrten auf dem Programm stehen. Diesen schließen sich weitere Testfahrten in Bahrain vom 10. bis 12. März an. Der Saisonauftakt ist am 20. März an gleicher Stelle.

Binotto zufolge wird Ferrari viel zu lernen haben, wenn es darum geht, das Auto und die neuen Regularien zu verstehen. Das bedeutet auch, dass es keine sofortigen Updates für den F1-75 geben wird.

Spektakuläre Nase am Ferrari F1-75!

"Ganz zu Beginn werden wir eine Menge Rundenzeit finden, weil wir noch lernen müssen, die Performance des Fahrzeugs komplett auszuschöpfen", sagt er. "Ich erwarte, dass das sogar ein paar Rennen in Anspruch nehmen wird. Ich denke nicht, dass wir das komplette Potenzial in nur einem einzigen Test finden werden."

"Für uns wird es darum gehen, uns zu konsolidieren und das Paket für den Saisonstart fertig zu schnüren. Das gilt für den ersten und zweiten Test. Wir könnten ein paar Entwicklungen bringen, aber keine großen. Denn nochmal: Zu Beginn wird es darum gehen, zu verstehen und zu lernen und schließlich das Potenzial des Fahrzeugs auszuschöpfen."

Mit Bildmaterial von Ferrari.