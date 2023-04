Ferrari: Für Doppel-Qualifying in Baku müssen wir unser Paket optimieren

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur sagt, dass sein Formel-1-Team in Aserbaidschan endlich das Potenzial des SF-23 voll ausschöpfen muss, nachdem dies in den ersten drei Rennen der Saison 2023 noch nicht ganz gelungen ist.

Die Form auf eine schnelle Runde wird in Baku besonders wichtig sein, da es für den Sprint am Samstag ein eigenes Qualifying geben wird, sodass die Fahrer und Teams es zweimal richtig machen müssen. Ferrari hatte sowohl in Bahrain als auch in Dschidda das zweitschnellste Auto über eine Runde hinter Red Bull, strauchelte aber etwas in Melbourne, wo sowohl Mercedes als auch Aston Martin vorne lagen.

Laut Vasseur muss sich das Team auf die Optimierung der eigenen Leistung konzentrieren und darf sich nicht von den Rivalen ablenken lassen: "Ich denke, es wäre ein Fehler, sich auf Red Bull oder Mercedes oder Aston Martin zu konzentrieren", sagt der Franzose.

Vasseur: Haben seit Dschidda Fortschritte gemacht

"Wir müssen das Beste aus dem herausholen, was wir tun, und uns auf uns selbst konzentrieren. Aber zwischen Rennen zwei und drei haben wir für mich einen guten Schritt gemacht."

"Und wenn wir in der Lage sind, ein paar Updates zu bringen... Ich denke, das Problem in Melbourne war nicht das Potenzial des Autos, sondern die Arbeit, die wir als Team geleistet haben, um das Beste daraus zu machen, und darauf müssen wir uns konzentrieren."

"Baku wird entscheidend sein, denn in Baku gibt es zwei Qualifyings und zwei Rennen, und wir müssen als Team in der Lage sein, einen besseren Job zu machen und das beste Potenzial des Autos zu nutzen. Außerdem ist das Layout der Strecke in Baku völlig anders. Aber das Wichtigste ist, dass wir das Beste aus dem herausholen, was wir tun, und dass wir uns auf uns selbst konzentrieren und nicht auf die anderen."

Hat Ferrari gute Karten in Baku?

Vasseur räumt ein, dass die anspruchsvolle Straßenstrecke nicht einfach zu meistern ist, aber er bleibt zuversichtlich, dass sich die jüngsten Änderungen am SF-23 auszahlen werden: "Ich werde nie sagen, was wir am Auto gemacht haben und welche Auswirkungen es auf das Verhalten des Autos hatte", sagt er.

"Aber sicher haben wir nach etwas gesucht, das etwas konstanter ist. Und ich denke, dass wir das erreicht haben. Ich möchte in Baku die Bestätigung haben, dass wir in einer anderen Situation sind", erklärt er.

Dass Baku ein gutes Pflaster für Ferrari werden könnte, haben die Resultate in den vergangenen Jahren gezeigt. 2022 fuhr Charles Leclerc auf die Poleposition und führte das Rennen auch an, bis er mit einem Motorschaden ausschied. Und auch 2021, als Ferrari noch große Defizite beim Motor hatte, stand der Monegasse auf der Pole.

