Ferrari geht mit Originallogo aus 1932 in Österreich an den Start

Ferrari wird für den Rest des Formel-1-Wochenendes beim Großen Preis von Österreich mit dem Original-Logo des "Springenden Pferdes" antreten. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum ersten Erscheinen des Emblems bei einem Autorennen in Spa-Francorchamps am 9. Juli 1932 wurden die Aufkleber auf den Autos von Charles Leclerc und Carlos Sainz auf dem Red Bull Ring angebracht. Obwohl sich das ikonische Ferrari-Logo im Laufe der Jahre nicht dramatisch verändert hat, gibt es doch subtile Unterschiede zwischen der heutigen Version und der ursprünglichen. Das ursprüngliche Pferd war weniger stilisiert, und die Buchstaben "S" und "F", die für die Scuderia Ferrari stehen, waren kleiner und hatten einen größeren Abstand zueinander. Das tänzelnde Pferd war ursprünglich das Emblem des Fliegers und italienischen Helden des Ersten Weltkriegs Francesco Baracca, dessen Familie Enzo Ferrari vorschlug, es als Glücksbringer für seine Rennwagen zu verwenden. Wie es zum Ferrari-Logo kam Als Enzo Ferrari sich daran erinnerte, wie die Idee für das Logo entstand, erklärte er einmal, dass es sich um eine zufällige Begegnung mit Baraccas Eltern handelte. "Als ich 1923 meinen ersten 'Savio Circuit' in Ravenna gewann, traf ich Graf Enrico Baracca und Gräfin Paolina, die Eltern des fliegenden Helden", schrieb er. "Eines Tages sagte die Gräfin zu mir: 'Ferrari, warum bringst du nicht das tänzelnde Pferd meines Sohnes an deinen Autos an? Es wird Ihnen Glück bringen.' Das Pferd war und wird immer schwarz sein; ich fügte den kanariengelben Hintergrund hinzu, die Farbe der Stadt Modena". Neben dem Gelb der Stadt Modena, die in der Nähe des Ferrari-Stützpunkts Maranello liegt, zeigt das Logo des "Tänzelnden Pferdes" oben die Farben der italienischen Flagge. Die Logos tauchten zum ersten Mal bei den 24 Stunden von Spa 1932 auf einem Teilnehmer der Scuderia Ferrari auf. Sie wurden auf die von Ferrari eingesetzten Alfa Romeo 8C 2300 MM gemalt. Das Team belegte dank der Paarungen Antonio Brivio und Eugenio Siena sowie Piero Taruffi und Guido d'Ippolito die Plätze eins und zwei.