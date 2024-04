Ferrari gibt HP als neuen Formel-1-Titelsponsor bekannt

Neuer Titelsponsor und Teamname bei Ferrari: Die Scuderia hat mit dem amerikanischen Technologieriesen Hewlett Packard, kurz HP, einen langfristigen Vertrag über "mehrere Jahre" geschlossen. Als neuer Titelpartner wird er künftig auch Teil des Teamnamens Scuderia Ferrari HP sein.

Das Technologieunternehmen und sein unverwechselbares blaues Logo werden schon ab dem Grand Prix von Miami nächste Woche auf der Formel-1-Lackierung von Ferrari sowie auf den Shirts und Overalls des Teams zu sehen sein.

Die Vereinbarung über das neue Titel-Branding wird sich dabei nicht nur auf die Formel 1, sondern auch auf die F1 Academy und die Esports-Programme von Ferrari erstrecken.

"Unser Gründer hat uns seinen ständigen Willen zum Fortschritt weitergegeben. Daraus resultiert unser Streben nach Innovation auf der Straße und auf der Rennstrecke sowie unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft, von der CO2-Neutralität bis hin zur Ausbildung der jungen Generation", sagt Ferrari-CEO Benedetto Vigna.

"In HP haben wir dieselben Werte gefunden, die das Unternehmen zu einem idealen Partner machen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit zu beginnen und uns gemeinsam neuen Chancen und Herausforderungen zu stellen."

Vignas Amtskollege bei HP, Enrique Lores, erklärt: "Da Technologie, Leistung und außergewöhnliche Handwerkskunst die Zukunft beflügeln, ist die Partnerschaft zwischen HP und Ferrari eine natürliche Ergänzung. Beide Marken blicken auf eine reiche Geschichte zurück, die den Test der Zeit überdauert hat."

"Durch diese einzigartige Zusammenarbeit haben wir auch die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erreichen, das Geschäftswachstum voranzutreiben und für unsere gemeinsamen Kunden und Gemeinschaften eine nachhaltige Wirkung zu erzielen."

Neben dem Branding-Deal wird HP Ferrari auch mit seinen Dienstleistungen versorgen - von Computern, Druckern und anderer Hardware bis hin zu Konferenztechnik.

Der Name HP ist in der Formel 1 bereits bei Mercedes vertreten, aber der Partner des Teams aus Brackley, Cloud- und Netzwerk-Spezialist Hewlett Packard Enterprise, ist ein anderes Unternehmen als das verbraucherorientierte HP. Die beiden HP-Abteilungen wurden 2015 in zwei getrennte Einheiten aufgeteilt.

Anfang dieser Woche gab Ferrari bekannt, dass es in Miami mit einer Speziallackierung an der Start gehen wird, die die zwei verschiedenen Blautöne Azzurro La Plata und Azzurro Dino in das Design des SF-24 integriert. Damit feiert die Marke aus Maranello ihr 70-jährigen Jubiläums auf dem amerikanischen Markt.

Mit Bildmaterial von Ferrari.