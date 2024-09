Ferrari glaubt: Bouncing-Probleme mit neuen Updates gelöst

Hat Ferrari die Probleme mit dem Bouncing durch das letzte große Update in Monza in den Griff bekommen? Wenn es nach Ferrari-Performanceingenieur Jock Clear geht, so lautet die Antwort ja, nachdem die Scuderia eine Anomalie im Windkanal festgestellt hat.

Eine Unterbodenverbesserung für den Großen Preis von Spanien versprach, die Leistung der vorherigen Version, die beim Rennen in Imola im Mai eingeführt wurde, zu steigern, aber stattdessen löste der neue Unterboden in den Kurven mit höherer Geschwindigkeit auf der Strecke von Barcelona verstärktes Bouncing aus.

Dies veranlasste Ferrari, den alten Unterboden in Silverstone wieder zu verwenden und die Unterbodengeometrie für das Rennen in Ungarn vor der Sommerpause zu überarbeiten. Es folgten Podestplätze in Spa-Francorchamps und Zandvoort, ein Sieg beim Heimrennen in Monza sowie eine Poleposition und ein zweiter Platz in Baku.

Clear: Alle Teams sitzen im gleichen Boot

Clear erläutert den Prozess der Identifizierung der Probleme des Teams und erklärt, dass das Team eine "Anomalie" zwischen dem Windkanal und der Rennstrecke untersuchen musste, bevor man auf einen neuen Entwicklungskurs wechselte. "Man ist sich nie ganz sicher - aber ich denke, es ist ein gutes Bild dafür, wie die Entwicklung eines jeden verläuft", so Clear.

"Aber wahrscheinlich stellt man [anderen Teams] die gleichen Fragen: Habt ihr euren Weg verloren? Und nach Spanien hatten wir nicht das Gefühl, dass wir vom Weg abgekommen sind, aber es gab eine gewisse Abweichung zwischen dem, was im Windkanal passierte, und dem, was wir auf der Strecke sahen, und das mussten wir in den Griff bekommen."

"Wenn man eine Anomalie sieht, muss man sich damit befassen, versuchen, sie zu verstehen, und dann wieder auf die richtige Spur kommen. Und ich denke, wir haben es verstanden und sind wieder auf den richtigen Weg gekommen. Wir müssen nur die Augen offen halten für die nächste Anomalie, denn es wird eine weitere geben, das ist der aktuelle Prozess."

"Es ist also nicht so, dass die Entwicklung manchmal funktioniert und manchmal nicht: Der Entwicklungsprozess besteht genau darin, dass man jede Woche etwas Neues testet. Wir sind zuversichtlich, dass unser Prozess funktioniert, zuversichtlich, dass wir alles im Griff haben. Wir warten einfach auf die nächste Bananenschale."

Die schwierige Windkanal-Korrelation der Ground-Effekt-Autos

Clear beschreibt zudem die Herausforderungen bei der Entwicklung von Unterbodengeometrien mit den aktuellen Vorschriften der Ground-Effekt-Autos und erklärte, dass die Wirksamkeit des Windkanals eingeschränkt ist, wenn es darum geht, ein Auto unter verschiedenen dynamischen Bedingungen zu messen.

"Ich denke, seit wir diese Ground-Effekt-Autos wieder eingeführt haben, hat es Herausforderungen gegeben, die ... Einfach ausgedrückt, wenn das Auto weit vom Boden entfernt ist und der Boden aufgrund seiner Nähe zum Unterboden keine großen Mengen an Abtrieb erzeugt, dann kann der Windkanal ziemlich genau sein."

"Aber sobald es darum geht, was beim Überfahren eines Kerbs passiert, was über Bodenwellen passiert, kann der Windkanal das nicht leisten. Wir können das Auto bouncen lassen. Aber natürlich sehen die Daten dann ziemlich chaotisch aus. Aber egal, wie chaotisch die Daten auf der Strecke aussehen, der Fahrer muss das Auto fahren."

"Es gibt eine gewisse Korrelation zwischen dem Windkanal und der Strecke, sodass es schwierig ist, jemals eine 100-prozentige Genauigkeit zu erreichen. Man wird immer diese Anomalien haben, und mit dem Ground-Effekt sind die Anomalien noch größer, weil die Bodennähe umso stärker wird, sobald sie auftritt."

"Wenn der Ground-Effekt auf Null sinkt, verliert man den gesamten Abtrieb, und wenn er wieder auf fünf Millimeter ansteigt, erhält man jede Menge Abtrieb und kommt in diesen wirklich spitzen Bereich am Unterboden. Und damit hat jeder die ganze Zeit zu kämpfen."