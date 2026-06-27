Ferrari in Lauerstellung hinter Russell: Zweiter Saisonsieg in Spielberg?

Nach einem alles andere als problemlosen Trainingsfreitag hat Ferrari im Qualifying zum Großen Preis von Österreich eindrucksvoll zurückgeschlagen. Charles Leclerc startet am Sonntag neben Polesetter George Russell aus der ersten Reihe, Lewis Hamilton komplettiert als Dritter eine starke Ausgangslage für die Scuderia.

Dass Ferrari überhaupt in dieser Position steht, kam nach eigener Aussage selbst innerhalb des Teams überraschend. Teamchef Frederic Vasseur erklärte, wie groß der Umschwung innerhalb von nur 24 Stunden gewesen sei.

"Zunächst einmal möchte ich das Positive hervorheben. Die Performance war da, wir kämpfen an der Spitze. Das ist das Wichtigste - sowohl für dieses Wochenende als auch für den Rest der Saison."

Der Franzose erinnert daran, dass Ferrari am Freitag zahlreiche Entwicklungsarbeiten absolvieren musste. Neben einem Rookie-Einsatz standen umfangreiche Testprogramme mit neuen Teilen für Spielberg und die kommenden Rennen auf dem Plan.

"Wir hatten ein schwieriges erstes und zweites Training. Das lag auch daran, dass wir das erste Training mit dem Rookie genutzt haben. Wir mussten viele neue Teile für dieses Wochenende und das nächste testen. Es war ein sehr, sehr arbeitsreicher Freitag. Am Ende waren wir vielleicht sogar etwas verloren. Aber das Werk und die Mannschaft an der Strecke haben hervorragende Arbeit geleistet."

Bereits am Samstagmorgen im dritten Training habe Ferrari die richtige Richtung gefunden. "Von heute Morgen an waren wir in einer deutlich besseren Verfassung. Runde für Runde haben wir aufgeholt."

Leclerc überrascht sich selbst mit Platz zwei

Dass Ferrari am Ende sogar beide McLaren hinter sich lassen würde, hatte Charles Leclerc nach eigener Aussage bis kurz vor Schluss nicht erwartet. "Ich bin ziemlich zufrieden. Die vergangenen Wochenenden waren ziemlich schwierig. Deshalb wollte ich einfach ein sauberes Wochenende und vor allem ein sauberes Qualifying fahren."

Der zweite Startplatz sei deshalb eine positive Überraschung gewesen. "Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um Updates zunächst nach Barcelona und jetzt erneut nach Spielberg zu bringen. Das zahlt sich aus. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich bis zum Qualifying nicht gedacht, dass wir aus der ersten Reihe starten würden. Deshalb ist das eine wirklich schöne Überraschung."

An seiner entscheidenden Runde habe er bewusst nichts Besonderes versucht. "Es war keine außergewöhnliche Runde. Ich wollte einfach ein sauberes Qualifying fahren."

Dabei habe er bewusst etwas Sicherheitsreserve gelassen. "Vielleicht habe ich dadurch ein bisschen Zeit liegen lassen. Aber ich bereue das nicht, denn George hätte ich ohnehin nicht schlagen können. Platz zwei war heute das Maximum."

Auch für das Rennen bleibt Leclerc vorsichtig optimistisch. "Gestern war ein sehr schwieriger Tag für uns. Deshalb habe ich überhaupt nicht erwartet, dass wir heute vor den McLaren stehen und so nah an Mercedes dran sind."

Ob das für den Sieg reicht, bezweifelt der Monegasse allerdings. "Ich denke, wir haben das Auto für das Rennen verbessert. Ob das reicht, um Mercedes herauszufordern, bezweifle ich. Aber wenn sich eine Chance ergibt, werde ich alles tun, um sie zu nutzen."

Hamilton und Piastri sehen Mercedes weiter vorne

Auch Lewis Hamilton sieht Ferrari trotz der starken Startposition nicht als Favoriten für den Grand Prix. Der siebenmalige Weltmeister lobte zunächst die Arbeit seiner Mannschaft, nachdem Ferrari den Rückstand vom Freitag praktisch über Nacht aufgeholt hatte.

"Das Team hat an diesem Wochenende großartige Arbeit geleistet. Die Updates haben geholfen." Noch am Freitag habe Ferrari den großen Rückstand nicht erklären können. "Gestern lagen wir ziemlich weit zurück und wussten zunächst nicht warum. Dann haben wir Änderungen am Auto vorgenommen und den Rückstand geschlossen."

Seine eigene letzte Qualifying-Runde verlief allerdings nicht optimal. "Mein erster Versuch in Q3 war nicht besonders gut. Ich habe in Kurve 3 einen Fehler gemacht und schon vorher hatte sich die Runde nicht richtig angefühlt."

Für das Rennen sieht Hamilton deshalb vor allem Mercedes in der Favoritenrolle. "Von der reinen Pace her eher nicht. Mercedes war das ganze Wochenende über extrem schnell." Dennoch hofft er auf taktische Möglichkeiten. "Vielleicht ergibt sich über die Strategie eine Chance. Aber das wird eine große Aufgabe."

McLaren überrascht: Ferrari am Freitag noch im Niemandsland

Vorrang habe zunächst, möglichst viele Punkte für Ferrari mitzunehmen. "Morgen müssen wir das Maximum für das Team herausholen. Wenn wir einen Mercedes hinter uns halten können, wäre das schon gut. Wenn wir sogar beide schlagen, wäre das natürlich fantastisch."

Diese Einschätzung teilt auch Oscar Piastri. Der McLaren-Pilot zeigte sich vom Ferrari-Aufschwung beeindruckt. "Die Ferraris in den Top 3 sind beeindruckend. Gestern sahen sie überhaupt nicht stark aus, heute haben sie definitiv einen großen Schritt gemacht."

Vor allem in den Kurven erwartet der Australier eine starke Vorstellung der Roten. "Im Rennen sind sie generell in allen Kurven schnell und verlieren dafür etwas auf den Geraden. Wenn das bedeutet, dass sie bei diesen heißen Bedingungen mit mehr Abtrieb fahren können, dann ist das definitiv ein Vorteil für sie."