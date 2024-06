Ferrari könnte 2025 auf die Aufhängung von Red Bull wechseln

Weil Upgrades mittlerweile immer weniger bringen und Ferrari dies erkannt hat, gibt es Gerüchte, dass die Scuderia bei ihrem Formel-1-Auto für 2025 - dem ersten von Lewis Hamilton - einen großen Richtungswechsel einschlagen könnte.

Vor allem könnte man endlich den Weg gehen, den Weltmeister Red Bull eingeschlagen hat, nämlich mit einer Pullrod-Aufhängung an der Vorderachse.

Ferrari hat mit dem SF-24 in diesem Jahr bereits große Fortschritte gemacht, Rennen gewonnen und befindet sich im Dreikampf mit Red Bull und McLaren um den Titel.

Da die Teams jedoch an die Grenzen dessen stoßen, was mit dem aktuellen Reglement möglich ist, wird es immer schwieriger, die Vorteile zu finden, die im Kampf um den Erfolg den Unterschied ausmachen können.

Ein umfangreiches Entwicklungspaket, das beim Grand Prix in Imola zum Einsatz kam, brachte einige gute Ergebnisse, während das nächste Aero-Paket für den britischen Grand Prix geplant ist - ursprünglich war es für Ungarn vorgesehen.

In der Zwischenzeit wird es zwei weitere Heckflügel geben, nachdem in Monaco bereits ein Heckflügel mit hohem Abtrieb eingesetzt wurde. In Kanada wird es eine Version mit geringem Luftwiderstand geben und in Spanien eine, die für mittelschnelle Strecken besser geeignet ist.

Vasseur erkennt geringeres Entwicklungstempo

Doch die Art und Weise, wie Ferrari Verbesserungen anstrebt, ändert sich, denn Teamchef Frederic Vasseur gab diese Woche zu, dass Verbesserungen viel schwieriger zu realisieren sind: "Mit der Budgetgrenze und dem aktuellen Reglement muss man beide Seiten in den Griff bekommen und wir werden Upgrades bringen, wenn wir etwas zu bringen haben."

"Man darf nicht vergessen, dass es eine Art Leistungskonvergenz gibt und die Entwicklungsgeschwindigkeit viel geringer ist als noch vor zwei Jahren", so der Franzose. "Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn jemand ein Upgrade bringt - und ich denke, das gilt für uns, aber es gilt für alle - der Gewinn geringer ist als vor zwei Jahren, und das ist normal."

Die sinkenden Erträge und Ferraris Taktik, den Schwung, den das Team jetzt hat, nicht voll auszuschöpfen, haben einige Gerüchte genährt, dass Ferrari bereit sein könnte, das Auto für 2025 aggressiver zu verändern, als man es vielleicht noch vor einigen Monaten erwartet hätte.

Die Arbeit am nächstjährigen Herausforderer hat bereits begonnen, und Vasseur erklärt, dass in Maranello derzeit drei Projekte laufen: "Ein Teil des Teams arbeitet an den nächsten Updates, die wir in dieser Saison sehen werden, und ein anderer Teil konzentriert sich bereits auf den nächstjährigen Wagen", sagt er.

"Wir haben bereits grünes Licht für das Auto 2025 gegeben. Außerdem haben die Arbeiten an der Power-Unit für 2026 schon vor einiger Zeit begonnen. Was das Chassis und die Aerodynamik betrifft, können wir einige Konzepte erahnen, aber nicht mehr, denn es gibt noch kein Reglement."

Geht Ferrari den Red-Bull- und McLaren-Weg?

Spekulationen über das Auto für 2025 deuten darauf hin, dass Ferrari bereit sein könnte, einige größere Änderungen vorzunehmen, anstatt sich für eine direkte Weiterentwicklung des SF-24 zu entscheiden, um keine Ressourcen für das Reglement 2026 zu verschwenden.

Quellen haben angedeutet, dass die Ferrari-Ingenieure einige Schlüsselaspekte verstanden haben, die dem Auto für 2025 Vorteile bringen und im engen Kampf mit Red Bull und McLaren einen großen Unterschied ausmachen könnten.

Ein interessanter Aspekt ist, dass Ferrari nach Jahren seines eigenen Weges auf eine Pullrod-Vorderradaufhängung umsteigen könnte - mit dem Gedanken, der Konkurrenz in diesem Punkt einen Schritt voraus zu sein, wenn man bedenkt, dass die Umstellung wahrscheinlich ohnehin 2026 erfolgen wird.

Red Bull und McLaren haben diese Konfiguration bereits, und sie hat klare aerodynamische Vorteile, da sie den Luftstrom um die Front des Autos herum und vor allem für die wichtigen Venturi-Tunnel verbessert.

Eine solche Änderung der Aufhängung würde ein komplett neues Chassis erfordern, da neue Befestigungen an den Aufhängungsarmen und Bewegungen der internen Mechanismen erforderlich wären.

Jede Entscheidung, die Aufhängung zu ändern, könnte auch die Tür für eine Änderung der Fahrerposition öffnen, was zu einer besseren Gewichtsverteilung beitragen könnte, da die Teams versuchen, in jedem Bereich, in dem sie es können, Gewinne zu erzielen.

Ferrari bislang mit Außenseiter-Design

Ferraris möglicher Schritt hin zu einer Vorderradaufhängung im Red-Bull-Stil kommt zu einer Zeit, in der das Team seine Bemühungen fortsetzt, Adrian Newey an Bord zu holen, um Input für das Auto 2026 zu bekommen, sobald er Anfang nächsten Jahres aus seinem aktuellen Vertrag entlassen wird.

In diesem Jahr ist Ferrari das einzige Team, das eine Pullrod-Hinterradaufhängung einsetzt (Kundenteam Haas verwendet ebenfalls Teile davon), ist aber davon überzeugt, dass das Pushrod-Konzept, das andere Teams in diesem Bereich des Autos verwenden, keine wesentlichen Vorteile bietet.

Ferrari geht bei der Hinterachse einen anderen Weg Foto: Giorgio Piola

Ferraris Technikchef Enrico Cardile erklärte Anfang des Jahres, warum man andere Teams nicht kopiert: "Unsere Hinterradaufhängung ist in der Tat etwas anders als die von Red Bull, was die Verteilung der oberen und unteren Querlenker betrifft, um nur ein Team zu nennen."

"Wir haben gute aerodynamische Ergebnisse erzielt, als wir uns in diese Richtung bewegten, und beim Wechsel von Pull- auf Pushrod, konnten wir keinen großen Vorteil messen, der einen Kompromiss in Bezug auf Gewicht oder Compliance gerechtfertigt hätte.

"Also haben wir unsere Aufhängung weiterentwickelt, ohne das Layout zu ändern."

