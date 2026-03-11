Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Erklärt: Warum der Mercedes W17 im Vergleich zur Konkurrenz so stark ist

Formel 1
Melbourne
Erklärt: Warum der Mercedes W17 im Vergleich zur Konkurrenz so stark ist

Alexander Albon verrät: Darum ging sein Verlobungsplan völlig schief

Formel 1
Alexander Albon verrät: Darum ging sein Verlobungsplan völlig schief

KTM glaubt: Die MotoGP 2027 könnte auf vielen Strecken genauso schnell sein

MotoGP
KTM glaubt: Die MotoGP 2027 könnte auf vielen Strecken genauso schnell sein

"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen

Formel 1
"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen

Neue Hersteller ja, aber ...: War es das Motorenreglement wert?

Formel 1
Neue Hersteller ja, aber ...: War es das Motorenreglement wert?

Williams-Teamchef verrät: Gibt "vier oder fünf Vorschläge" für Regelanpassungen

Formel 1
Williams-Teamchef verrät: Gibt "vier oder fünf Vorschläge" für Regelanpassungen

Warum das Tempelhofer Feld für die Formel E plötzlich unersetzlich ist

Formel E
Warum das Tempelhofer Feld für die Formel E plötzlich unersetzlich ist

Kondo-Ferrari 2026: Mit Yokohama und DTM-Pilot zum Nordschleifen-Gipfel

Langstrecke
Kondo-Ferrari 2026: Mit Yokohama und DTM-Pilot zum Nordschleifen-Gipfel
Formel 1

Ferrari: Lewis Hamilton glaubt an Aufholjagd gegen Mercedes

Nach Melbourne ist vor China: Ferrari glaubt, den Rückstand auf Mercedes schließen zu können - Warum Lewis Hamilton und Charles Leclerc vorsichtig optimistisch sind

Christopher Otto
Veröffentlicht:
Ferrari: Lewis Hamilton glaubt an Aufholjagd gegen Mercedes

Lewis Hamilton möchte möglichst bald dauerhaft vor Mercedes fahren

Foto: LAT Images

Lewis Hamilton ließ nach dem Australien-Grand-Prix wenig Raum für Zweifel. "Ja, das glaube ich. Ich glaube wirklich, wir können den Rückstand aufholen", sagte der siebenfache Weltmeister. Leicht werde es nicht, aber unmöglich sei es eben auch nicht. Eine Haltung, die man in der Formel 1 kennt.

Der Rückstand auf Mercedes ist erheblich, besonders über eine einzelne Runde. Hamilton räumte ein, das Team müsse noch herausfinden, ob der Unterschied am Motor, an der Batterieleistung oder an beidem liegt. "Das Auto ist genauso schnell durch die Kurven. Wir müssen einfach weiter pushen."

Teamchef Frederic Vasseur ordnete die Lage nüchtern ein. Mercedes sei über das gesamte Wochenende stärker gewesen, für Ferrari aber sei es ein guter Ausgangspunkt. Den Rückstand bezifferte er auf rund eine halbe Sekunde. "Ich weiß nicht, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, aber ungefähr in diesem Bereich." Unsere Analysten haben da genaue Daten.

Woher stammt das Defizit?

Schwerer zu beantworten ist die Frage, woher genau Mercedes den Vorteil bezieht. Vasseur erklärte, es sei schwierig zu sagen, ob es ausschließlich die Power-Unit sei oder auch das Auto. "Manchmal werden Kompromisse an der Power-Unit zugunsten des Chassis gemacht, oder umgekehrt. Insgesamt aber sind sie eine halbe Sekunde schneller als wir."

Vasseur betonte dabei, Melbourne sei nur ein erster Orientierungspunkt. "Was wir in Melbourne gesehen haben, zählt nicht. Der Punkt ist, wie und wie viel wir uns im Laufe der Saison verbessern." Die Liste der Baustellen sei lang, das Ergebnis aber ordentlich. Auch das ist immerhin etwas.

Positiver Ausreißer war das Renntempo. Leclerc zeigte sich überrascht vom Abstand zu Mercedes im Rennen. "Nach dem Qualifying gestern waren wir definitiv nicht in unserem optimalen Fenster. Im Qualifying sind wir nach wie vor sehr, sehr weit von Mercedes entfernt. Im Rennen aber lagen wir etwas vernünftiger dahinter."

Update-Challenge steht bevor

Leclerc machte dabei keine falschen Hoffnungen: "Das bedeutet nicht, dass wir das schnellste Auto haben. Das glaube ich nicht. Aber diese Meisterschaft wird ohnehin durch Entwicklung und Updates entschieden, und da müssen wir am Ball bleiben."

Vasseur kündigte für die nahe Zukunft ein Chassis-Update an. Parallel werde auch an der Power-Unit und dem Energiemanagement gearbeitet. "Mercedes wird sich ebenfalls verbessern. Aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren."

Für China rechnet Vasseur mit einem leicht veränderten Kräfteverhältnis. Die Strecke sei komplett anders als Melbourne, der lange Vollgasabschnitt bis Kurve zwölf entfalle. "Ich erwarte nicht, dass Mercedes Zehnter ist, aber das Bild könnte etwas anders aussehen."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Aston-Martin-Krise: "Mir kommt das ein bisschen vor wie Toyota"
Mehr von
Christopher Otto

Düstere Prognose von Fernando Alonso für das China-Rennen

Formel 1
Formel 1
Düstere Prognose von Fernando Alonso für das China-Rennen

Cadillac-Debüt in Melbourne: Sergio Perez fährt Meilenstein ein

Formel 1
Formel 1
Cadillac-Debüt in Melbourne: Sergio Perez fährt Meilenstein ein

Liam Lawson über Zweikampf mit Sergio Perez: "Als kämpfe er um die WM!"

Formel 1
Formel 1
Liam Lawson über Zweikampf mit Sergio Perez: "Als kämpfe er um die WM!"
Mehr von
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zeigt kurioses Haustier mit pikantem Namen

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Lewis Hamilton zeigt kurioses Haustier mit pikantem Namen

Pace von Ferrari: Klare Ansage von Frederic Vasseur

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Pace von Ferrari: Klare Ansage von Frederic Vasseur

Erbe von Hamilton? Bearman spricht offen über seinen roten Traum

Formel 1
Formel 1
Erbe von Hamilton? Bearman spricht offen über seinen roten Traum
Mehr von
Ferrari

Montoya erklärt: Warum Lewis Hamilton das Duell gegen Leclerc gewinnen muss

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Montoya erklärt: Warum Lewis Hamilton das Duell gegen Leclerc gewinnen muss

Daten: Verkorkste Ferrari-Strategie kaschiert wahre Mercedes-Dominanz

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Daten: Verkorkste Ferrari-Strategie kaschiert wahre Mercedes-Dominanz

Experte "schockiert" über Ferrari-Strategie: "Nicht schon wieder!"

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Experte "schockiert" über Ferrari-Strategie: "Nicht schon wieder!"

Aktuelle News

Erklärt: Warum der Mercedes W17 im Vergleich zur Konkurrenz so stark ist

Formel 1
Melbourne
Erklärt: Warum der Mercedes W17 im Vergleich zur Konkurrenz so stark ist

Alexander Albon verrät: Darum ging sein Verlobungsplan völlig schief

Formel 1
Alexander Albon verrät: Darum ging sein Verlobungsplan völlig schief

KTM glaubt: Die MotoGP 2027 könnte auf vielen Strecken genauso schnell sein

MotoGP
KTM glaubt: Die MotoGP 2027 könnte auf vielen Strecken genauso schnell sein

"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen

Formel 1
"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen