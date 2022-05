Ferrari mit geheimem Filmtag in Monza: Neue Formel-1-Upgrades?

Audio-Player laden

Ferrari hat am vergangenen Freitag einen streng geheimen Filmtag in Monza absolviert, bei dem die Strecke für Fans und Schaulustige komplett abgeriegelt wurde. Der Schritt befeuert die Gerüchte, nach denen Ferrari zum Großen Preis von Spanien in Barcelona in dieser Woche ein großes Upgrade-Paket bringen könnte.

Mit neuen Teilen erhofft man sich, den Rückstand auf Red Bull von aktuell rund 0,2 Sekunden wieder in einen Vorsprung umzuwandeln. Ferraris Fokus liegt beim neuen Upgrade-Paket vor allem auf zwei Dingen: Luftwiderstand und Gewicht. Um den sogenannten Drag zu reduzieren, soll vor allem an Heckflügel, Seitenkästen und Unterboden gearbeitet worden sein.

Gewicht könnte Ferrari mit einem Schritt einsparen, den in dieser Saison bereits Teams wie McLaren und Williams gegangen sind: Mit der Entfernung von Lack. Dem Vernehmen nach könnte eine Klarlackschicht weniger am F1-75 rund 700 Gramm Gewichtsersparnis mit sich bringen. Und damit wichtige Sekundenbruchteile.

Ferrari-Filmtag: Offiziell wegen neuer Bilder

Offiziell führte Ferrari seinen geheimen Filmtag in Monza durch, um neue Videoaufnahmen vom Fahrzeug ohne den russischen Sponsor Kaspersky zu erhalten. Ferrari entfernte dessen Logos im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Zuvor bestritt die italienische Marke einen Filmtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Dieser erfolgte jedoch noch vor den Wintertestfahrten im Februar an gleicher Stelle - und damit auch vor dem Ukraine-Krieg. Deshalb ist dort noch das Logo am Auto zu sehen.

Ferrari ließ für den geheimen Filmtag das Autodromo Nazionale di Monza abriegeln, um zu verhindern, dass Schaulustige einen Blick auf das Fahrzeug erhaschen können. Selbst auf den Zufahrtsstraßen wurden Absperrungen errichtet.

Formel-1-Teams dürfen an Filmtagen insgesamt 100 Kilometer mit einem Fahrzeug abspulen. In Monza entspricht das 17 Runden. Jedes Team in der Königsklasse darf zwei solcher Filmtage pro Jahr absolvieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.