Ferrari: Müssen hinter Red Bulls DRS-Geheimnis kommen!

Audio-Player laden

Red Bull hat in der Formel-1-Saison 2023 in den DRS-Zonen einen massiven Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Beim Großen Preis von Australien überholte Weltmeister Max Verstappen Lewis Hamilton im Mercedes mit mehr als 20 Kilometer pro Stunden Überschuss und sorgte damit für Staunen im Fahrerlager. Ferrari will wissen, wie es Red Bull gelungen ist, den anderen Teams so weit voraus zu sein.

Ein weiterer Beweis für die Dominanz der roten Bullen war das Rennen in Saudi-Arabien, bei dem Verstappen vom 15. auf den zweiten Platz fuhr. Dabei ließ der in Belgien geborene Niederländer einen Konkurrenten nach dem anderen hinter sich. Sein Teamkollege Sergio Perez stellte mit einer Höchstgeschwindigkeit von 341 Kilometer pro Stunden den Rekord des Rennwochenendes im Albert Park auf.

"Sie haben einen großen DRS-Effekt, der größer ist als bei allen anderen", sagt Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. "Jetzt müssen wir herausfinden, wie sie das geschafft haben. Sie machen es anders und auch viel besser." Der Vorteil von Red Bull überrascht Vasseur nicht, schließlich war das Team aus Milton Keynes auch 2022 schon vorne dabei.

"Der Unterschied war im vergangenen Jahr vielleicht noch größer", so Vasseur. "Aber wir haben einen Teil der Lücke geschlossen, das war vergangenes Jahr deutlich zu sehen. In diesem Bereich müssen wir uns unbedingt verbessern. In der Radarwertung von Melbourne war Ferrari im Mittelfeld zu finden. Hinter Red Bull lag Williams mit nur drei Kilometer pro Stunden Rückstand. Schlusslicht war Alfa Romeo mit 319 Kilometer pro Stunden.

Das nächste Formel-1-Rennen findet auf dem Stadtkurs von Baku in Aserbaidschan statt. Der Kurs wird Red Bull wieder entgegen kommen, da die DRS-Zonen sehr lang sind und auf den langen Geraden hohe Geschwindigkeiten erreich werden. Der Grand Prix findet am 30. April 2023 statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.