Ferrari nimmt Robert Schwarzman nach Austin-Einsatz in Schutz

Audio-Player laden

Die Formel-1-Teams sind verpflichtet, in der Saison junge Piloten die Chance zu geben, Freie Trainings in einem aktuellen Formel-1-Boliden zu bestreiten. Für Ferrari Stieg Robert Schwarzman im Rahmen des Großen Preises der USA in den Ring, um sein Talent unter Beweis zu stellen. Aufgrund der schwierigen Bedingungen hat der Zweitplatzierte der Formel-2-Saison 2021 es nicht einfach gehabt, sein Auto in Austin auf der Strecke zu halten.

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies ist mit der Leistung des Russens, der unter israelischer Flagge fährt, da der Automobil-Weltverband (FIA) die russische Fahne aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine verbannt hat, sehr zufrieden. Der italienische Traditionsrennstall ist nicht davon ausgegangen, dass der 23-Jährige sofort auf dem Niveau von Charles Leclerc und Carlos Sainz mithalten kann. Trotz der schwierigen Strecke und der heftigen Winde hat Schwarzman, der in Israel geboren wurde, sein Programm dennoch abgespult.

"Ich glaube, dass es für junge Fahrer schwierig ist, ausgerechnet in Austin ein Freies Training zu fahren", so Mekies über den Einsatz des Youngsters. "Es ist eine sehr buckelige Strecke und es gab sehr, sehr heftigen Wind. Ich denke also, dass es jeder da draußen schwierig hatte. Selbst Carlos, der zeitgleich auf der Strecke war, ist aus dem Auto gestiegen und hat gesagt: 'Das ist die letzte Session, in der ich das Auto einem jungen Fahrer gegeben hätte.'"

Schwarzman sorgte dafür, dass das Auto von Leclerc nicht beschädigt wurde und "spulte sein Programm ab". "Er hat in den Runden Selbstvertrauen aufgebaut", bestätigt Mekies den Nutzen des Einsatzes von Schwarzman. "Wir haben versucht, ihn die besten Möglichkeiten zu geben. Wir hatten zwei Sätze Reifen und wir wissen, dass man in einer Session von einer Stunde niemals die Rundenzeiten der Stammfahrer schaffen kann."

Mekies spricht von einem "Entwicklungsprozess", den die jungen Piloten in der Königsklasse durchlaufen müssen. "Er wird bei uns wieder in Abu Dhabi dabei sein", bestätigt der Ferrari-Sportchef, der davon ausgeht, dass Schwarzman auch in der Wüste wieder einen Schritt nach vorne machen und sich weiterentwickeln wird. Beim nächsten Formel-1-Rennen in Brasilien werden wieder die Stammpiloten Leclerc und Sainz das erste Freie Training bestreiten.

Mit Bildmaterial von Scuderia Ferrari.