Ferrari nur mit P13 und P14: "Mehr ist nicht drin"

So schlimm wie nach dem Freien Training befürchtet wurde es nicht, aber: Im Qualifying zum Belgien-Grand-Prix 2020 in Spa-Francorchamps (hier im Liveticker verfolgen!) erlebte Ferrari trotzdem eine Pleite. Charles Leclerc und Sebastian Vettel kamen im Trockenen nicht über die Plätze 13 und 14 hinaus und verpassten damit den Einzug in die Top 10 der Startaufstellung zum siebten Saisonlauf.

Bemerkenswert ist: Von den sechs Ferrari-betriebenen Fahrzeugen im Formel-1-Feld fanden sich alle diese Autos ab Position 13 aufwärts im Klassement wieder. Der Ferrari-Leistungsnachteil gegenüber der Konkurrenz wird auf der sieben Kilometer langen "Achterbahn" in Spa überaus deutlich.

Ebenso deutlich wurde Vettel nach seiner bereits fünften Qualifying-Niederlage gegen Leclerc in diesem Jahr. Er sagte in einer ersten Stellungnahme bei 'RTL', das Ferrari-Abschneiden entspreche dem wahren Leistungsvermögen des SF1000: "Ich glaube, im Moment ist nicht mehr drin."

Vettel will Frage zum Ferrari-Problem nicht beantworten

Und weiter: "Wir wissen, dass wir uns im Moment schwertun. Wir haben lange getüftelt gestern Nacht. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist nicht viel bei rausgekommen."

Worin genau das Hauptproblem Ferraris bestehe, das wollte Vettel kurz nach dem Ausscheiden in Q2 nicht erörtern. Etwas verschmitzt erklärte er auf die entsprechende Frage: "Die Zeit haben wir nicht, das sprengt die Sendung. Nächste Frage!"

Eben diese zielte ab auf das Rennen am Sonntag und darauf, ob man sich als Ferrari-Fahrer angesichts der sportlichen Ausgangslage überhaupt auf einen Grand Prix freuen könne.

Ferrari-Teamchef Binotto denkt langfristig

Vettels Antwort: "Wir versuchen alles zu geben. Morgen kann alles passieren. Wer weiß, ob es regnet? Deshalb brauchen wir heute nicht aufstecken. Ich denke, es wird schwierig, aber wir werden alles probieren."

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto denkt derweil langfristig. Im Gespräch mit 'Sky' hatte er schon vor dem Qualifying in Spa erklärt, Ferrari schaue nach vorne. O-Ton: "Wir investieren in die Zukunft, in das Team, [...] in einen neuen Simulator. Und das muss man Schritt für Schritt machen." In der Formel 1 gäbe es schließlich "keine Lösung von heute auf morgen".

