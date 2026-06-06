Ferrari ohne Teamchef: Fred Vasseur nicht beim Qualifying in Monaco

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur wird aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht zum dritten Freien Training und Qualifying in Monaco erscheinen. Das hat das Team in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben.

"Nach medizinischen Untersuchungen bleibt Fred in einer lokalen Klinik unter Beobachtung", erklärt das Team. Zur genauen Ursache macht Ferrari im Statement keine weiteren Angaben.

Die Rolle von Vasseur wird beim Freien Training und im Qualifying höchstwahrscheinlich von Jerome d'Ambrosio übernommen. Schließlich ist der ehemalige Formel-1-Pilot seit Oktober 2024 als stellvertretender Teamchef bei Ferrari angestellt.

Dieses Wochenende ist die Erwartungshaltung bei der Scuderia immens. Lewis Hamilton und Charles Leclerc konnten am Freitag in beiden Sessions überzeugen und zählen im Fürstentum damit zu den Favoriten.

Dennoch klingen die Aussagen des Teamchefs vom Freitag vorsichtig: "Mir sind all die Gerüchte egal", so seine Worte. "Wir haben einen Job zu erledigen."

"In Monaco liegt zwischen dem Freitag und dem Qualifying und dem Rennen ein langer Weg", erklärt der 58-Jährige. "Am schwierigsten ist, dass du die Entwicklung der Strecke und des Grips prognostizieren musst."

"Du musst [im Kopf] immer eine Session voraus sein. Das ist für das Team und die Fahrer die wirkliche Herausforderung. Es ist noch ein langer Weg und wir werden erst morgen Abend die wahre Pace kennen."

Leclerc schlägt mit seinen Aussagen in eine ähnliche Kerbe: "Red Bull und vor allem [Max Verstappen] waren im FT2 sehr nah an uns dran", so der Ferrari-Pilot. Im zweiten Freien Training lag Verstappen mit seiner Zeit weniger als zwei Zehntel hinter der Bestzeit von Hamilton.

"Ich gehe davon aus, dass sie sehr stark sein werden", fährt Leclerc fort. "Ich rechne auch mit McLaren und Mercedes. Sobald die im Qualifying alles zusammenbekommen, wird es sehr eng."

Abschließend betont Leclerc: "Ich denke, es wird ein engeres Qualifying, als es Leute erwarten."

Zuletzt konnte Ferrari sich 2024 einen Sieg im Fürstentum sichern. Damals gewann Lokalmatador Leclerc zum ersten Mal seinen Heim-Grand-Prix und erzielte einen von drei Saisonsiegen.