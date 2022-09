Audio-Player laden

Schon am Donnerstag bei der Ankunft im Fahrerlager von Monza trugen die Fahrer ein einzigartiges gelbes Team-T-Shirt, das als Teil einer Kollektion von Erinnerungsstücken online und in ausgewählten PUMA-Geschäften und Ferrari-Boutiquen erhältlich ist.

Auch die Rennanzüge und Helme von Charles Leclerc, der im Rennen den zweiten Platz belegte, und Carlos Sainz waren am Wochenende gelb, während die Lackierung des Autos mit einer gelben Motorabdeckung, gelben Heckflügel-Endplatten und einem schwarz-gelben Halo-Schutzbügel angepasst wurde.

Es war ein außergewöhnlicher neuer Look für das Team und die Fahrer. Auf die Frage, wie er sich in Gelb fühle, meinte Leclerc: "Ich mag es. Es ist ein bisschen seltsam, mich in Gelb mit dem Ferrari-Logo zu sehen, aber es ist cool, und für dieses Rennen ist es wirklich gut."

"Es ist eine besondere Farbe für dieses Wochenende, um das 75-jährige Bestehen von Ferrari zu feiern, und es sieht schick aus. Wie immer ist die Woche in Monza für uns sehr anstrengend, aber es ist auch immer ein unbeschreibliches Gefühl."

Der Gelbton "Giallo Modena" war von Beginn an auf dem Ferrari-Logo zu sehen und geht auf das Wappen der Stadt Modena zurück, wo die Scuderia Ferrari 1929 gegründet wurde.

Ferrari hat in der Vergangenheit sogar ein Formel-1-Werksauto ganz in Gelb eingesetzt. Beim Großen Preis von Belgien 1961 war ein Auto in den nationalen Rennfarben des Belgiers Olivier Gendebien und des Importeurs lackiert, der die Kosten für diesen Wagen übernahm.

Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre tauchte Gelb auch regelmäßig auf den Formel-1-Autos von Ferrari auf: Der 312 F1-68 trug zwei Streifen an den Seiten des Wagens, und in den 1980er-Jahren trugen die Mechaniker und Ingenieure gelbe Hemden und Poloshirts.

In den 1990er-Jahren wurden gelbe Quadrate verwendet, um die beiden Autos des Teams voneinander zu unterscheiden. Michael Schumacher färbte seinen Rennhelm im Jahr 2000 rot und gelb mit einem großen "Cavallino Rampante". Zuletzt tauchte die Farbe auf dem Logo zum 1.000. Grand Prix von Ferrari auf.

Die Sonderedition für Monza ist das jüngste Kapitel in einer langen und erfolgreichen Beziehung zwischen PUMA und Ferrari, die bis ins Jahr 2004 zurückreicht und in deren Verlauf gemeinsam mehrere F1-Siege und Weltmeistertitel an der Spitze des internationalen Motorsports errungen wurden.

Die einzigartigen PUMA T-Shirts der Sonderedition waren schnell ausverkauft, aber die beiden Unternehmen arbeiten häufig für verschiedene Specials zusammen. Kürzlich hat man gemeinsam eine Limited Edition spezieller "Scuderia Ferrari Speedcat Pro Replica"-Schuhe auf den Markt gebracht.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://eu.puma.com/de/de/sportarten/motorsport/scuderia-ferrari