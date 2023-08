Ferrari plant großes Update für Monza: Mercedes für P2 schlagen ist das Ziel

Die Scuderia Ferrari hat einen Plan ins Leben gerufen, um den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zu erreichen: Der SF-23 wird bis zum Grand Prix der USA in Austin mit einer Reihe von kleinen und großen Änderungen weiterentwickelt, die mit dem nächsten Rennen in Zandvoort Ende August beginnen.

Beim Heimrennen in Monza wird dabei ein umfangreiches Upgrade-Paket mit einem überarbeiteten Unterboden und neu gestalteten Seitenflächen auf der Suche nach mehr aerodynamischer Effizienz debütieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass Red Bull schon zu weit weg ist - das Team aus Milton Keynes hat 503 Punkte in der Tasche, mehr als doppelt so viele wie der erste Verfolger, Mercedes, mit 256 Punkten Rückstand -, ist der Stern das Ziel der Scuderia, zumal man Aston Martin mit nur noch 5 Punkten Rückstand fast eingeholt hat.

Das Team von Toto Wolff hat dank zweier Fahrer, die das Beste aus dem W14 herausholen können, einen Vorsprung von 56 Punkten. Das ist keine Kleinigkeit, zumal sich die Werte im Feld von einem Rennen zum nächsten ändern, denn mittlerweile liegen vier Teams innerhalb von wenigen Zehnteln im Verfolgerfeld, nachdem McLaren mit einer großen Updatewelle viel Boden gutmachen konnte.

Das ist der Upgradeplan von Ferrari!

Während beim Neustart nach der Sommerpause einige Teams damit beginnen werden, die Entwicklungspakete einzuschränken, um innerhalb der Budgetgrenze zu bleiben, und Männer und Ressourcen auf die Einsitzer für 2024 lenken, wird die Scuderia versuchen, auf Updates zu bestehen. Es wurden Änderungen auf den Weg gebracht, die bis zum US-Grand-Prix in Austin, also bis fünf Rennen vor Schluss, verteilt werden sollen.

Es ist ein Zeichen dafür, dass Ferrari einen guten Spielraum bei der Budgetobergrenze behalten hat und immer noch in ein Auto investieren kann, mit dem Leclerc und Sainz zufrieden sein können. Einige Dinge werden wir bereits in Zandvoort für den Großen Preis der Niederlande Ende des Monats sehen, aber besondere Aufmerksamkeit wird Monza gelten, wo eine besonders entlastete aerodynamische Konfiguration erforderlich sein wird.

Gerüchte sprechen nämlich von neu gestalteten Bäuchen, mit extremeren Entscheidungen trotz der Designeinschränkungen, die zum Beispiel durch den unteren Anti-Intrusionskegel gegeben sind, der es nicht erlaubt, die Strömung in einem Bereich freizugeben, in dem Red Bull in der Lage ist, viel Luft nach unten zu leiten und mehr Abtrieb mit der Karosserie zu erzeugen.

Updates sollen auch dem 2024er-Auto helfen

Da sich das Reglement 2024 nicht ändern wird, können die Informationen, die während der Entwicklung des SF-23 gesammelt werden, auch auf das neue Auto übertragen werden, das sich unter der technischen Leitung von Enrico Cardile in der Entwicklung befindet.

Kurzum, Ferrari glaubt an seine Reaktionsfähigkeit und vertraut darauf, dass andere, die sich mit dem Kostenlimit abfinden müssen, die Entwicklung früher einstellen werden. Teamchef Frederic Vasseur ist entschlossen, alles zu geben und zu versuchen, eine Meisterschaft in Ordnung zu bringen, die entschieden komplizierter, schwieriger und enttäuschender ist als erwartet.

Ferraris Formschwankungen bald vorbei?

Für Barcelona brachte man ein erstes großes Update-Paket an die Strecke, doch die Leistung blieb enttäuschend. Dem Auto wurde eine neue aerodynamische Abstimmung mit den neuen Seitenkästen verliehen, eine Entwicklungslinie, die auch andere Wettbewerber inspirierte.

Ferrari erzielte daraufhin gute Ergebnisse in Kanada und Österreich, enttäuschte in Silverstone und Budapest und zeigte in Spa-Francorchamps Anzeichen einer Wiederbelebung. Aufgrund des vielen Regens und nur eines Freien Trainings verlief das Wochenende mit den Set-up-Entscheidungen, die zu Hause mit guter Arbeit im Simulator getroffen worden waren.

Der Podiumsplatz von Charles Leclerc zeigt, dass das wahre Potenzial des SF-23 zum Vorschein kommen kann, wenn in Maranello alles fehlerfrei abgestimmt wird, sodass man das Gefühl hat, dass man besser ist als das, was wir bisher gesehen haben. Deshalb will man in der Rennabteilung sehen, wohin die Reise gehen kann, indem man die Entwicklung eines Autos fortsetzt, womit man den RB19 zwar nicht jagen kann, aber zumindest vor allen anderen bleibt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.