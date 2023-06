Ferrari: Seitenkasten war keine Schnellschuss-Kopie von Red Bull

Ist der neue Seitenkasten von Ferrari einfach nur eine Schnellschuss-Reaktion auf die Dominanz von Red Bull? Nein, versichert Performance-Ingenieur Jock Clear und wehrt sich gegen die Behauptung, Ferrari habe das erfolgreiche Design von Red Bull kopiert.

Die Scuderia war mit einem ungewöhnlichen Seitenkasten-Konzept in die neue Formel-1-Ära 2022 gestartet, das wie eine Badewanne geformt war. Beim vergangenen Rennen in Spanien kehrte der Rennstall mit seinem Update jedoch davon ab und ging eher zum Downwash-Style über, das auch fast alle anderen Teams von Red Bull übernommen haben.

Von außen sieht es so aus, als würde Ferrari damit verzweifelt versuchen, die große Performance-Lücke zu Red Bull zu schließen, die 2023 vorhanden ist. Doch Jock Clear betont, dass das Team aus Maranello schon seit Monaten daran gearbeitet habe, um dem SF-23 mehr Performance zu verleihen.

Und er sagt auch, dass Ferrari für eine so drastische Veränderung nur grünes Licht gegeben habe, weil das neue Konzept einen wichtigen Boost in Sachen Aerodynamik bringt, anstatt einfach nur dem Weg von Red Bull zu folgen.

Doch warum hat man das Konzept jetzt verändert, nachdem man erneut mit dem ursprünglichen Seitenkasten-Design in das Jahr gegangen war? "Wenn die Leute ihr Auto vorstellen, sind sie alle davon überzeugt. Niemand sagt: 'Wir haben diese Seitenkästen angebracht, aber wir waren nicht davon überzeugt', erklärt Clear.

"Wir sind alle von dem überzeugt, was wir hatten. Aber dann müssen wir alle von dem lernen, was andere Leute tun und auch von dem, was wir tun", sagt er.

Nur kopieren geht nicht

Trotzdem betont er, dass Ferrari niemanden per se kopiere: "Wir schauen uns an, was sie gemacht haben, gehen zurück zu unserem Windkanal und versuchen herauszufinden, ob das funktioniert."

Und weil das beim neuen Konzept der Fall war, sieht man es jetzt am SF-23. "Letztendlich folgen wir nur der Wissenschaft, und das Großartige an der Aerodynamik, und das Großartige an diesem Sport und der Grund, warum wir ihn betreiben, in meinem Fall seit 30 Jahren, ist, dass jeder Tag anders ist, jedes Jahr ist anders, jedes Auto ist anders."

"Wir lernen immer noch dazu. Es gibt eine Million Möglichkeiten, die Probleme zu lösen, und man wird nie alle abdecken können", so Clear.

Er weiß aber auch, dass es in der Formel 1 nicht so einfach ist, einfach das Konzept eines Konkurrenten 1:1 zu kopieren, weil das aller Voraussicht nach nicht funktionieren würde. "Man muss sich ein paar Monate Zeit nehmen, um es zu sortieren und es zum Funktionieren zu bringen. Und dann sagst du: 'Jetzt kann ich verstehen, was sie damit bezwecken'."

Konzept steht seit zwei Monaten fest

Und genau dieses Ergebnis sehe man jetzt am Ferrari, dessen Entwicklung damit aber natürlich nicht abgeschlossen ist. Im Gegenteil: Dadurch steht der Scuderia jetzt ein völlig neuer Entwicklungspfad offen.

Diesen habe man schon am Beginn der Wintertestfahrten im Februar in Erwägung gezogen, doch erst vor zwei Monaten habe man sich endgültig darauf festgelegt.

"Das ist eine dieser organischen Entwicklungen, nicht wahr?", sagt Clear. "Ich bin mir sicher, dass wir uns das vom ersten Tag des ersten Tests an angeschaut haben. Man schaut sich die verschiedenen Autos an und sieht sich die Lösungen aller an, und man fängt an zu denken: 'Okay, vielleicht gibt es andere Wege, wie man das hätte lösen können'."

"Sobald die Dominanz von Red Bull deutlich wurde, muss man sich natürlich sehr, sehr genau ansehen, was sie tun", sagt er weiter. "In einem normalen Prozess würde ich sagen, dass man wahrscheinlich vor zwei Monaten diesen Weg einschlagen musste."

