Ferrari: So wichtig war die Verlängerung des Sponsorings von Mission Winnow

Ferrari und Mission Winnow werden in der Formel 1 weiter kooperieren. Das Traditionsteam und das Kommunikationsunternehmen aus dem Hause Philip Morris werden in Zukunft weiter zusammenarbeiten, auch wenn es Änderungen am Sponsoring gibt. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und bildet einen ersten Bereich von Philip Morris neben dessen Tabakprodukten.

Das Tabakunternehmen und Ferrari haben bereits eine sehr erfolgreiche Zeit zusammenerlebt. Im Jahr 1980 ging die gemeinsame Reise los, später wurde die Zigarettenmarke Marlboro von 1997 bis 2008 auf den Rennautos der Italiener beworben. Dann kam das Werbeverbot für Tabak, weshalb im Jahr 2018 Mission Winnow mit Ferrari in Verbindung gebracht wurde - eine tabakfreie Initiative des Unternehmens.

Im Jahr 2022 fungiert die Marke aber nicht mehr als Titelsponsor des Teams und war zudem nicht mehr auf dem Auto zu sehen. Außerdem war der Name der Initiative nicht mehr im Sponsorenpool des Rennstalls zu finden, da der Vertrag zwischen Ferrari und Mission Winnow ausgelaufen war.

Vor dem Grand Prix von Australien haben der Rennstall und das Unternehmen eine Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Damit ist Mission Winnow wieder ein offizieller Partner der Italiener. Teamchef Binotto spricht von einer wichtigen, langfristigen Partnerschaft, obwohl Details des Deals angepasst worden sind.

"Wir sind da sehr stolz drauf und glücklich darüber, dass es weitergeht", so Binotto. "Beide Parteien hatten diese Intention, weil es nach so vielen Jahren wichtig ist, gemeinsam weiterzumachen. Es gibt Veränderungen, wie die Partnerschaft zusammengesetzt, aber dazu gehe ich nicht zu sehr in die Details. Letztlich ist es wichtig, dass es weitergeht."

Das grüne Logo von Mission Winnow war vergangenes Jahr bei ausgewählten Rennen auf der Motorhaube der Ferraris zu sehen. In der Europäischen Union musste das Logo aber vom Design der roten Boliden verschwinden. Für die Saison 2022 hat Ferrari die Rückkehr der spanischen Bank Santander als Premiumpartner bekanntgegeben. Auch Shell, Velas und Snapdragon sind an Bord.

Anfang Mai startet die Formel 1 in Miami in das erste von zwei US-Rennen in der Saison 2022. Der Grand Prix hilft den Teams, den anhaltenden Boom der Königsklasse in den Vereinigten Staaten von Amerika bestmöglich auzunutzen. "Es gibt in Miami eine Menge Interesse und für Ferrari ist der US-Mark sehr wichtig", so Binotto, der mit der wirtschaftlichen Situation in der Formel 1 zufrieden ist.

