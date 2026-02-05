Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig
Lewis Hamilton hat seine Luxusautos verkauft doch sein neues Hobby füllt den Tresor - Der Formel-1-Star investiert jede Woche in seltene Sammlerstücke
Lewis Hamilton spricht über sein neues Hobby
Foto: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images
Während Lewis Hamilton seine gesamte private Autosammlung längst zu Geld gemacht hat, wächst ein anderes Portfolio in seiner Garage - oder besser gesagt: in seinem Tresor - stetig an. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hat am Rande der Dior-Männershow in Paris seine wachsende Leidenschaft für Sammelkarten offenbart.
Im Gespräch mit der Vogue France plaudert der Ferrari-Pilot über zahlreiche Themen - von seinem Trainingsplan bis hin zu Mode-Trends. Doch während Hamilton aktuell eigentlich mit privaten Testfahrten für die Scuderia in Barcelona beschäftigt ist, nutzte er die Winterpause, um über sein ungewöhnliches Hobby aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Hamilton jagt Pokemon und Star Wars
Hamilton hatte im vergangenen Jahr bestätigt, dass er seine Supersportwagen-Sammlung aufgelöst hat. Einzig ein Ferrari F40 stehe noch auf seiner Wunschliste. Statt auf Pferdestärken setzt der Brite nun auf Pappe und erinnert sich dabei an seine Kindheit.
"Ich sammle Karten", verrät er. "Da ist alles dabei: Pokemon, Star Wars, Sammelkarten von Sportlern. Ich habe schon als Kind Karten gesammelt, besonders für Fußballmagazine. Man hat die Spieler gesammelt und sie dann in der Schule getauscht."
Der Hunger des Rennfahrers ist offenbar noch lange nicht gestillt: "Ich habe eine Sammlung, und sie wächst einfach immer weiter. Ich kaufe jede Woche neue Karten."
Eigene Karten erzielen Millionenbeträge
Dabei ist Hamilton längst selbst ein begehrtes Motiv in der Szene. Der Hersteller Topps brachte jüngst im Rahmen der Dynasty-Diamond-Relics-Serie eine Karte heraus, in die sogar ein echter Diamant eingearbeitet ist.
Ein offizieller Preis für dieses Sammlerstück ist zwar nicht bekannt, dürfte aber astronomisch sein. Erst im vergangenen November präsentierte Hamilton eine Karte, die ein Originalstück seines Ferrari-Rennanzugs enthielt. Dass dieser Markt boomt, beweisen die Zahlen: Im Jahr 2024 wurde eine Hamilton-Karte für satte eine Million US-Dollar verkauft.
"Ich meine, das ist ziemlich verrückt", gesteht er gegenüber The Athletic. "Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Die Geschichte dahinter, dass ein Junge die Karte in einer ganz normalen Packung gefunden hat, und der Unterschied, den dieser Verkauf für ihn und seine Familie gemacht hat, ist gewaltig."
Hamilton im Sammelfieber: "Bin richtig süchtig"
Der Brite glaubt fest daran, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist: "Ich kann mir nur vorstellen, dass die Preise weiter steigen werden, besonders mit der Eröffnung neuer Stores. Ich weiß, dass ein weiterer großer Launch einer neuen Liga bevorsteht. Das Wachstum dieses Geschäfts hat mich richtig süchtig gemacht."
Hamilton gibt zu, dass ihn das Jagdfieber voll gepackt hat: "Ich habe gerade erst diese Boxen geöffnet und dachte mir: Davon brauche ich definitiv noch mehr!"
