Ferrari-Teamchef: Alle Formel-1-Teams für "dynamisches" Sprint-Qualifying

Die Formel-1-Teams scheinen sich einig zu sein: An Rennwochenenden, an denen ein Sprintrennen geplant ist, soll ein zusätzliches Qualifying eingeführt werden. Laut Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur sind alle zehn Teams der Königsklasse dafür, die Rennwochenenden mit der zusätzlichen Session dynamischer zu gestalten.

Für die Formel-1-Saison 2023 sind sechs Sprintrennen geplant, in Baku wird mit dem zusätzlichen Rennen begonnen. Bislang entscheidet das Ergebnis des Sprints über die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag. Da die Fahrer kaum ein Risiko eingehen, soll ein weiteres Qualifying mehr Salz in die Suppe bringen.

Für das zweite Qualifying soll das zweite Freie Training gestrichen werden. Die Idee: Das Qualifying am Freitag entscheidet über die Startreihenfolge am Sonntag, das neue Qualifying am Samstag über die Sprintaufstellung. Damit ein solches System in Aserbaidschan umgesetzt werden kann, muss es allerdings noch eine Abstimmung geben.

Laut Vasseur ist das aber nur reine Formsache: "Ich glaube, alle Teams sind sich einig. Das ist nicht oft der Fall, deshalb müssen wir das hervorheben." Der Teamchef sieht im zweiten Freien Training keinen Nutzen für die Fans, weshalb er "dynamischere" Rennwochenenden bevorzugt. "Man kann natürlich darüber diskutieren, das so spät zu ändern, aber ich denke, wir sollten es tun, wenn alle dafür sind."

"Ich mag das Format und bin kein Fan des eigentlichen zweiten Freien Trainings, weil es immer ziemlich langweilig ist", erklärte der Ferrari-Teamchef. "Für uns ist es natürlich anders, weil wir viele Daten sammeln, aber für die Zuschauer ist es langweilig, weil sie nichts über die Spritmenge, die Motoreinstellung und so weiter wissen. Mehr Dynamik ins Wochenende zu bringen, ist also eine gute Entscheidung."

Vasseur zieht einen interessanten Vergleich und gibt damit den Anstoß, das Freie Training gar nicht mehr im Fernsehen zu übertragen: "Im Fußball schaut man sich am Mittwoch auch nicht das Training der Mannschaften im Stadion an. Wir sind wahrscheinlich die einzige Sportart, die das Training im Fernsehen zeigt."

Mit Bildmaterial von Ferrari.