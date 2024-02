Ferrari-Teamchef über Sainz & Leclerc: "Ich werde sie beide voll unterstützen"

Obwohl Carlos Sainz sein Cockpit für Lewis Hamilton räumen muss und Ferrari am Ende der Saison 2024 verlassen wird, sieht Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur derzeit keinen Grund, einen der beiden Fahrer in diesem Jahr zu bevorzugen. "Bisher sind wir in der Lage, ihnen genau die gleiche Unterstützung zu geben, und ich werde sie beide voll unterstützen", kündigt der Franzose an.

"Wir hatten immer eine klare Strategie, dass wir den beiden Jungs genau das gleiche Werkzeug geben können", sagt Vasseur, der ein gutes Verhältnis zu Charles Leclerc pflegt. "Wir brauchen diese Art von Gleichbehandlung auch, um das Team zu entwickeln, um uns zu verbessern und zu erholen, und ich vertraue ihnen. Ich vertraue darauf, dass sie sich verbessern und erholen."

Sainz kündigte bereits an, dass er seinen Teamkollegen im WM-Kampf unterstützen würde, wenn es notwendig wäre. Denn die Saison 2024 soll für Ferrari kein Übergangsjahr werden. Die Italiener möchten im Kampf um den Weltmeistertitel wieder mitmischen und setzen dafür auf eine harmonische Fahrerpaarung.

Ein "gutes Verhältnis" zwischen Sainz & Leclerc

"Wenn man sich das letzte Jahr anschaut, hatten wir eine sehr positive Entwicklung über die gesamte Saison hinweg, aber es gab einige Phasen in der Saison, in denen Charles etwas mehr leistete und einige Phasen, in denen Carlos etwas mehr leistete", erinnert Vasseur, der überzeugt ist, dass "die Fahrer eine gute Rolle gespielt" haben.

"Wir brauchen diese Art von Entwicklung in einem Rennteam", weiß der Ferrari-Teamchef. "Und das haben wir erreicht. Und natürlich wollen wir mehr, wir wollen mehr pushen, das ist die DNA unseres Rennstalls. Aber ehrlich gesagt bin ich davon überzeugt, dass wir diese Art von positiver Entwicklung auch in der 2024er-Saison haben werden. Und das wird sehr hilfreich sein, um uns weiter zu verbessern."

Dabei sei auch entscheidend, dass Sainz und Leclerc sich auch untereinander gut verstehen. "Ja, ehrlich gesagt hatten wir während der gesamten Saison immer ein gutes Verhältnis zwischen den beiden", weiß Vasseur. "Ich verlange nicht, dass sie die besten Freunde der Welt werden und zusammen in den Urlaub fahren."

"In erster Linie im Interesse von Ferrari arbeiten"

"Ich verlange von ihnen, dass sie in erster Linie im Interesse von Ferrari arbeiten, und zwar auf die richtige Art und Weise, mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Mentalität", fordert der Ferrari-Teamchef. "Und während der gesamten Saison haben sie gute Arbeit geleistet."

"Ich habe es bereits gesagt, aber ich denke, dass wir auch dank dieser Art von Gleichbehandlung in der Lage waren, zurückzukommen und aufzuholen", erinnert Vasseur an das vergangene Jahr, als Ferrari mit einigen Niederschlägen zu kämpfen hatte. "Und ich danke ihnen für ihre Professionalität."

