Ferrari und Sainz bei Vertragsgesprächen "auf einer Wellenlänge"

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat erklärt, dass das Team aus Maranello mit Carlos Sainz bei den Vertragsverhandlungen "auf einer Wellenlänge" liege. Noch dränge die Zeit nicht für einen Abschluss der Verhandlungen, aber bis zum Ende der Saison soll die Zukunft von Sainz bei der Scuderia geklärt sein.

Der aktuelle Vertrag des Spaniers läuft noch bis Ende 2024. Sainz hatte betont, dass er sich langfristige Stabilität und eine frühzeitige Verlängerung mit dem Team wünsche. "Ich will nicht lügen, ich mag es nicht, in mein letztes Vertragsjahr zu gehen, ohne wirklich zu wissen, wo ich nächstes Jahr fahren werde", sagte Sainz im Juni.

"Ich habe das sowohl bei Red Bull als auch bei Renault erlebt, und ich weiß, dass es weder als Sportler noch als Fahrer ideal ist. Es ist einfach nicht das Richtige", so der Spanier, der bis zum Winter Gewissheit über seine Zukunft haben will.

"Ich denke, wir sind mit Carlos auf einer Wellenlänge", bestätigt Teamchef Vasseur den von Sainz skizzierten Zeitplan. "Wir haben uns oft die gleiche Frage gestellt. Und wir geben immer die gleiche Antwort: Wir haben Zeit zu reden, wir haben noch 18 Monate Vertrag vor uns."

"Wir wollen beide mit einer klaren Situation in die nächste Saison gehen. Das bedeutet, dass wir noch in dieser Saison handeln und eine Entscheidung treffen müssen", so Vasseur weiter. "Und wir haben noch vier oder fünf Monate Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Aber wir sind uns in diesem Punkt mit Carlos und seinem Management einig und werden die Gespräche bald führen."

Nachdem Lewis Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes bis 2024 noch nicht verlängert hat, war zuletzt über einen möglichen Wechsel des siebenmaligen Weltmeisters zu Ferrari spekuliert worden. Dort würde er mit Vasseur auf einen alten Bekannten treffen. Der Franzose war 2005 und 2006 Hamiltons Teamchef in der Formel 3 und Formel 2.

"Nun, ich denke, es ist die gleiche Situation mit Lewis wie in den letzten zehn Jahren, dass sie im Gespräch sind", sagt Vasseur mit Blick auf die Verhandlungen zwischen Hamilton und Mercedes.

"Ich weiß nicht, was das Problem ist, ob es eines gibt oder nicht. Und um ehrlich zu sein, konzentriere ich mich überhaupt nicht darauf. Ich konzentriere mich auf die Entwicklung des Teams und die Diskussion findet zwischen Lewis und Toto statt, nicht mit mir", dementiert der Ferrari-Teamchef entsprechende Gespräche mit Hamilton.

