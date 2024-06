Ferrari: Unter Druck macht selbst Max Verstappen Fehler

Mit dem Monaco-Sieg durch Charles Leclerc hat Ferrari seine Position als erster Red-Bull-Verfolger in der Formel-1-Saison 2024 gefestigt. Und mehr noch: Das italienische Traditionsteam hat gezeigt, dass es zur Stelle ist, sollte beim Weltmeister-Rennstall um Max Verstappen einmal nicht alles nach Plan laufen - so wie in Monaco.

Für Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur ist das ein Grund zur Hoffnung. Er meint: Red Bull liegt jetzt in Schlagdistanz für Ferrari.

"Vergangenes Jahr hatte Red Bull noch einen sehr ordentlichen Vorsprung. Wir konnten manchmal im Qualifying kämpfen, aber im Rennen lagen wir im Schnitt vier oder fünf Zehntelsekunden pro Runde zurück. Und bei einem solchen Abstand gerätst du [als Spitzenreiter] niemals wirklich in Gefahr", sagt Vasseur.

"Selbst wenn man mal seine eigentliche Position im Qualifying verpasst: Du hast genug Polster, dass [im Rennen] doch wieder alles möglich ist. Max ist ja sogar 2023 in Österreich nochmal an die Box gefahren, um dann [mit frischen Reifen] die schnellste Rennrunde zu erzielen. Er konnte sich den zusätzlichen Boxenstopp leisten. Und das geht 2024 nicht mehr."

Ferrari: Die Red-Bull-Dominanz ist weg

Außerdem agiere Red Bull weniger dominant als im Vorjahr, meint Vasseur. Er wolle zwar "keine Schlussfolgerungen aus nur einem Wochenende ziehen", aber die jüngsten Grands Prix hätten gewisse Schwächen beim Verstappen-Team offenbart, zum Beispiel das mangelhafte Fahrverhalten des RB20 über die Randsteine in Monaco.

"Aber Max hat in Imola auch mehr Fehler gemacht als in den Rennen davor", sagt Vasseur. "Klar: Wenn man immer in seiner Komfortzone fährt, was die Strategie und alles andere anbelangt, dann unterlaufen dir keine Fehler." Inzwischen wehe aber ein anderer Wind, weil Ferrari und auch McLaren näher dran seien an Red Bull.

Was Vasseur für den weiteren Saisonverlauf prognostiziert

Was also heißt das für den weiteren Saisonverlauf? Zumal sich Red Bull auf "normalen" Rennstrecken wie Barcelona und Silverstone ausrechnet, wieder zu "alter Form" zurückzufinden?

Denn gerade Ferrari habe sich zuletzt erheblich gesteigert: "Man muss unsere Leistung in Melbourne bedenken, unser Abschneiden in Imola und in Miami mit unterschiedlichen Reifen, unterschiedlichem Asphalt und auf unterschiedlichen Layouts." Mit dem SF-24 stehe Ferrari jeweils ganz anders da als noch mit dem Vorjahresfahrzeug.

Wirklich nur technische Fortschritte bei Ferrari?

Aber liegt der Ferrari-Aufschwung wirklich nur am Auto? Vasseur verneint und nennt "zum Teil [auch] die Abstimmung" des aktuellen Rennwagens als Grund genauso wie "die Charakteristiken des Fahrzeugs". Denn Ferrari seien über den Winter "Fortschritte in einigen Bereichen gelungen". Ins Detail gehen wolle er an dieser Stelle aber nicht.

Dafür spricht Vasseur eine veränderte Ausrichtung bei Ferrari an: "Wir haben alle [im Team] davon überzeugt, dass man die Punkte am Sonntag holt. Die ganze Vorbereitung auf das Wochenende und die Wahl des Set-ups laufen darauf hinaus, am Sonntag konkurrenzfähig zu sein. Das hat zahlt sich jetzt aus."

"Natürlich", so Vasseur, habe sich Ferrari in Monaco vor allem auf das Qualifying konzentriert, weil der Startplatz auf dem engen Stadtkurs mehr wert ist als anderswo. "Schon in Kanada aber wird es wieder anders sein", verspricht der Ferrari-Teamchef.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.