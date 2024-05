Ferrari zieht Konsequenzen: Ab Imola neuer Renningenieur für Leclerc

Es war nicht der perfekte Saisonstart für Charles Leclerc: Obwohl Ferrari ihn mit einem neuen Vertrag ausstattete und Teamkollege Carlos Sainz das Team verlassen muss, landete der Monegasse in den ersten Rennen 2024 zumeist hinterm Spanier.

Zuletzt allerdings stabilisierte sich Leclercs Form und Miami fuhr er im Sprint und im Grand Prix jeweils aufs Podium.

Trotzdem nimmt die Scuderia in Leclercs Rennteam nun eine Änderung vor: Xavi Marcos, der seit Leclercs Wechsel von Sauber zu Ferrari Renningenieur des Monegassen war, wird von dieser Rolle abgezogen. Wie Ferrari vor dem Heimspiel in Imola verkündet, widmet sich Marcos in Zukunft "anderen wichtigen Programmen in der Firma".

Eine nette Verklausulierung, die jedoch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es zwischen Leclerc und seinem Renningenieur immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen war - vor allem in Bezug auf Ferraris in der Vergangenheit oftmals strittige Strategieentscheidungen.

Zuletzt gab es erst beim Großen Preis von China erneut Missverständnisse und Unmut am Funk, nachdem Marcos Leclerc in der Schlussphase des Rennens eine andere Linienwahl in Kurve sieben und acht vorgeschlagen hatte, woraufhin der Ferrari-Star mit Unverständnis und Verärgerung reagierte.

Ab Imola rast Ferraris Charles Leclerc mit Bryan Bozzi im Ohr Foto: Motorsport Images

Nun befördert die Scuderia Bryan Bozzi auf den Posten am Leclerc-Mikro, er übernimmt bereits ab dem anstehenden Rennen in Imola die vakante Position: Leclercs bisheriger Performance-Ingenieur ist schon seit über zehn Jahren bei Ferrari und darf sich nun erstmalig in neuer Rolle probieren.

Mit Spannung wird auch Lewis Hamiltons Wechsel nach Maranello zur Saison 2025 erwartet, könnte der Brite doch seinen langjährigen Renningenieur Peter Bonnington von Mercedes mitbringen.

Dann müsste Riccardo Adami, der bei den Roten zunächst Sebastian Vettel betreute und mittlerweile für Sainz verantwortlich ist, von seinem Posten weichen - oder permanent zu Leclerc wechseln, falls es mit Neuling Bozzi nicht viel besser als klappt als mit dem geschassten Marcos ...

