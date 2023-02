FIA ändert für 2023 DRS-Zonen auf fünf Formel-1-Strecken

Audio-Player laden

Die FIA hat bekannt gegeben, dass die DRS-Zonen in diesem Jahr auf fünf Formel-1-Strecken geändert werden, um das Racing zu verbessern. Nach dem ersten Jahr der neuen Autogeneration war man sich einig, dass die DRS-Zonen auf einigen Strecken zu einfach und auf anderen zu kurz waren.

Daraufhin untersuchte die FIA die Daten der vergangenen Saison genau und hat entschieden, dass auf den Rennstrecken von Bahrain, Dschidda, Melbourne, Baku und Miami Änderungen vorgenommen werden, um für mehr Ausgewogenheit zu sorgen.

Obwohl noch nicht bestätigt wurde, welche Änderungen an den einzelnen Strecken vorgenommen werden, steht fest, dass Melbourne eine vierte DRS-Zone erhalten soll, um die Autos enger zusammenrücken zu lassen. Andernorts werden nicht nur die DRS-Zonen überarbeitet, sondern weitere Änderungen anvisiert.

So hat die FIA bestätigt, dass in Baku und Miami auch der Belag erneuert wird, während in Dschidda Änderungen an der Strecke vorgenommen werden, um die Sicht zu verbessern.

Auf einer Sitzung der Formel-1-Kommission am Dienstag in London wurde zudem vereinbart, dass die Regeln für den Funkverkehr zwischen Fahrern und Teams ab sofort gelockert werden sollen. Dies war vor einigen Jahren streng gehandhabt worden, um zu verhindern, dass die Teams die Fahrer zu sehr coachen.

Auch bei den Parc-Ferme-Regeln an Sprint-Wochenenden gibt es Änderungen. Die Teams sollen mehr Freiheiten beim Austausch von Teilen haben, die häufig beschädigt werden.

Der Wortlaut des Reglements für die Punktevergabe bei verkürzten Rennen wurde ebenfalls verbessert, nachdem es beim letztjährigen Grand Prix von Japan zu Unstimmigkeiten gekommen war. Durch die Änderungen wird sichergestellt, dass es volle Punkte nur gibt, wenn auch fast die volle Distanz absolviert ist.

Für jeden Grand Prix, der über das in den Regeln festgelegte Limit von 21 Rennen hinausgeht, wurde der Kostendeckel von 1,2 Millionen Dollar auf 1,8 Millionen Dollar angehoben. Der Grund: Bei den zusätzlichen Veranstaltungen handelt es sich in der Regel um Flyaways, die teurer sind als Rennen in Europa.

