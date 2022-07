FIA ändert Regeln für Sperrfristen im Formel-1-Fahrerlager

Audio-Player laden

Die FIA hat offiziell Pläne bestätigt, die Arbeitszeiten der Formel-1-Teammitglieder in den nächsten beiden Saisons zu reduzieren. Die Teams erklärten sich bereit, die Initiative zu unterstützen, um die Arbeitsbelastung ihrer Mitarbeiter im Hinblick auf die für 2023 erwartete Saison mit 24 Rennen zu verringern.

Das Betriebspersonal unterliegt derzeit drei Sperrfristen am Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagabend, die als "Restricted Periods" (RP1, RP2 und RP3) bezeichnet werden und während derer nicht an den Autos gearbeitet werden darf und die Mitarbeiter das Fahrerlager verlassen müssen.

Zurzeit beginnt die RP3 am Freitag 13 Stunden vor dem Start des dritten Freien Trainings. Das jüngste FIA-Sportreglement für 2023 bestätigt jedoch, dass die Teammitglieder ab nächstem Jahr ein früheres Ende haben werden, da dieser Zeitraum auf 14 Stunden geändert wird, mit einer weiteren Änderung auf 15 Stunden ab 2024.

Anzahl der Joker wird ebenfalls reduziert

Bis dahin stehen die Teams vor der Herausforderung, die gleichen Vorbereitungsaufgaben wie jetzt am Freitagabend zu erledigen, allerdings in einem zwei Stunden kürzeren Zeitfenster. Darüber hinaus wird die Zahl der Ausnahmen von der Sperrstunde oder der Joker, die die Teams einsetzen können, reduziert.

Die Ausnahmeregelungen waren ursprünglich für Notfälle gedacht. Für den Beginn des aktuellen Zeitplans wurde jedoch ein großzügiges Niveau festgelegt. Die Ausnahmen werden jedoch häufig in Anspruch genommen, wenn neue Update-Pakete verspätet eintreffen und noch während des Rennwochenendes an den Autos montiert werden.

Die Teams haben sich damit einverstanden erklärt, vor sich selbst gerettet zu werden, indem die Zahl der Ausnahmeregelungen reduziert wird, um der Versuchung vorzubeugen, sie routinemäßig zu nutzen. Derzeit können die Teams am Mittwochabend acht Ausnahmeregelungen für die RP1 in Anspruch nehmen. Diese Zahl wird bis 2023 auf vier und bis 2024 auf zwei reduziert.

Die Zahl der Ausnahmen für die RP2 am Donnerstagabend wird von derzeit sechs auf drei im Jahr 2023 und zwei im Jahr 2024 reduziert. Die derzeitige Zahl von zwei Ausnahmen am Freitagabend für die RP3 wird nicht geändert.

Teammitglieder dürfen ab sofort eine Stunde länger bleiben

Die Maßnahme soll das Wohlbefinden der Teammitglieder fördern, indem sie die Möglichkeit haben, auf der Strecke zu laufen, Rad zu fahren oder ein entspanntes Abendessen einzunehmen, ohne ihre Verpflichtungen in der Werkstatt zu gefährden.

In den Regeln heißt es weiter: "Während dieser Zeit muss das Personal seine operativen Tätigkeiten einstellen. Dies schließt Arbeiten an den Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen, die für den Betrieb der Fahrzeuge erforderlich sind, sowie Arbeiten von Ingenieuren an Computern ein. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift wird als Verstoß gegen die entsprechende Sperrzeit gewertet."

Die Änderung der Sperrstunde, die zu Beginn der Coronavirus-Pandemie eingeführt wurde, um Staus an den Drehkreuzen im Fahrerlager zu verringern, wird beibehalten. Das Personal darf also weiterhin eine halbe Stunde früher in das Fahrerlager, um zu frühstücken. Arbeiten in der Garage sind in dieser Zeit nicht erlaubt, zudem wurde der Hinweis zur Einhaltung der sozialen Distanz gestrichen.

