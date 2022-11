FIA begründet: Darum gibt's keine Strafe gegen Lewis Hamilton

Audio-Player laden

Lewis Hamilton ist einer Strafe für seinen Verstoß gegen die rote Flagge während des letzten Formel-1-Trainings in Abu Dhabi entgangen, da er "alle angemessenen Maßnahmen" ergriff, um langsamer zu werden.

Hamilton wurde nach dem FT3 auf dem Yas Marina Circuit von den Stewards vorgeladen, nachdem er Lando Norris und Kevin Magnussen überholt hatte, als während der Session die rote Flagge geschwenkt wurde. Hamilton war auf einer fliegenden Runde und überholte beide Fahrer auf der rechten Seite der Strecke, bevor er langsamer wurde.

Nach der Analyse der Daten und einem Gespräch mit Hamilton über den Vorfall stellten die Rennkommissare jedoch fest, dass er alles in seiner Macht Stehende getan hatte, um auf sichere Weise zu bremsen.

Stewards: Hamilton konnte Überholmanöver "nicht vermeiden"

Die Daten von Hamiltons Auto zeigen, dass er das Gaspedal vollständig zurücknahm, als die rote Ampel aufleuchtete, und stark bremste, aber es gab immer noch einen Geschwindigkeitsunterschied von 162 km/h zwischen den beiden Autos.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Fahrer von Wagen 44 alle angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, um das Reglement einzuhalten, indem er die Geschwindigkeit bei der ersten Anzeige der roten Ampel so schnell wie möglich auf sichere Weise reduziert hat", so die Stewards.

Obwohl sie einräumten, dass es sich technisch gesehen immer noch um einen Verstoß gegen den Internationalen Sportkodex handelte, der das Überholen bei roter Flagge verbietet, sagen die Stewards, dass Hamilton "in diesem Fall nicht vermeiden konnte, Auto 20 [Magnussen] zu überholen, und daher beschließen die Stewards, keine Strafe zu verhängen".

Die Stewards zogen auch einen Präzedenzfall vom Grand Prix der Niederlande 2021 heran, als ein ähnlicher Vorfall Max Verstappen betraf und keine Maßnahmen gegen ihn ergriffen wurden.

Jenson Button: "Was Lewis getan hat, war sicherer"

Sky-Experte Jenson Button hat Verständnis für die Entscheidung der Kommissare, denn: "Es ist sicherer, das zu tun, was Lewis getan hat, als hart auf die Bremse zu steigen", analysiert er.

Der siebenfache Weltmeister führte das FT1 am Freitag an, bevor er im zweiten Training auf den vierten Platz abrutschte, und er glaubt, dass Red Bull im Qualifying einen Vorteil gegenüber Mercedes hatte. Im dritten Training führte Sergio Perez das Team von Red Bull vor Verstappen an, während Hamilton mit 0,240 Sekunden Rückstand Dritter wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.