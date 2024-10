FIA bestätigt: Kostendeckel wird von 135 auf 215 Millionen Dollar angehoben

Der Kostendeckel der Formel 1 für die Saison 2026 wurde von 135 Millionen US-Dollar auf 215 Millionen Dollar angehoben, nachdem eine ganze Reihe neuer Posten in das Finanzreglement aufgenommen wurde.

Anstatt einer großen Nettoerhöhung des Betrags, den die Formel-1-Teams ausgeben werden, enthält die neue Zahl nun mehrere Posten, die zuvor von der Deckelung ausgenommen waren. Die höhere Zahl berücksichtigt auch Inflationsanpassungen sowie Änderungen des Wechselkurses.

Der zusätzliche Zuschuss in Höhe von 300.000 Dollar für jedes Sprintrennen ist ein Posten, der nun in der Basiszahl enthalten ist, während der Zuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Dollar für jedes Rennen, das die Höchstzahl von 21 überschreitet, auf 24 Grands Prix pro Saison angehoben wurde.

Außerdem können die Teams bestimmte Kosten für Forschung und Entwicklung, die im Rahmen des britischen Programms für Forschungs- und Entwicklungsausgaben anfallen, nicht mehr abschreiben. Zudem werden Posten wie Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub und Bewirtung des Personals nicht mehr berücksichtigt.

Warum die 135 Millionen schon heute nicht mehr stimmen

Die Budgetobergrenze der Formel 1 wurde im Jahr 2021 eingeführt, um eine bessere Chancengleichheit zwischen großen Konzernen und kleinen Teams zu ermöglichen. Zunächst betrug die Obergrenze zuzüglich aller Boni im Jahr 2021 bei 149,05 Millionen Dollar, ehe der Grundbetrag in den folgenden Jahren verringert wurde.

2022 konnten die Teams nur noch 146,25 Millionen Dollar ausgeben, ehe der Betrag im Jahr 2023 auf 152,3 Millionen Dollar anstieg, was auf hohe Inflationszuschüsse zurückzuführen ist. In dieser Saison wird sich der Budgetdeckel auf einen Betrag von 158,3 Millionen Dollar belaufen inklusive aller Boni sowie der Inflation.

Daher klingt der Sprung des Grundbetrages von 135 Millionen Dollar auf 215 Millionen Dollar für die Saison 2026 wohl größer als er eigentlich ist, da den Teams aktuell schon knapp unter 160 Millionen Dollar zur Verfügung stehen. 2025 wird die Kostenobergrenze diesen Wert wohl überschreiten, nachdem der nächste Inflationsbonus fällig ist. Entscheidend ist die Inflationsrate der G7-Staaten zum 31.03.2025.