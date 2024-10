FIA diskutiert mit Austin über Tracklimits wie in Österreich

Wie Motorsport.com erfahren hat, führen die FIA und der Veranstalter des Rennens in Austin Gespräche über den Einbau von verstellbaren Kiesbetten für den Großen Preis der USA ab 2025. Damit soll die Kontroverse um die Streckenbegrenzung gelöst werden, in die Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen und McLaren-Pilot Lando Norris verwickelt waren und die das Ende des Rennens am vergangenen Sonntag auf dem Circuit of the Americas überschattete.

Die Rennstrecke in Austin hatte bereits beträchtliche Anstrengungen unternommen, um weitere Formel-1-Streckenbegrenzungs-Sagas zu vermeiden, als der Asphalt vor kurzem erneuert wurde. Nach dem Rennen 2023 hatte Haas ein Recht auf Überprüfung der Tracklimits beantragt, die nach der Meinung des Teams nach hätten sanktioniert werden müssen.

Die Kurven 6, 13, 14 und 15 in Austin wurden verschmälert, und es wurden Kameras installiert, um die Streckenbegrenzungen an verschiedenen Stellen zu überwachen, während der Auslauf von Kurve 11 mit einer harzgebundenen "unechten" Kieseinlage bedeckt wurde.

Mobile Kiesstreifen: Austin wurde Umbau vor Grand Prix nahegelegt

Auf der Strecke wurde jedoch nicht die kleine Kiesbettlösung installiert, an deren Entwicklung die FIA für 2024 gearbeitet hat. Sie wurde erstmals auf dem österreichischen Red Bull Ring installiert und von Formel-1-Renndirektor Niels Wittich als "perfektes Set-up" bezeichnet

Bei diesem Ansatz werden die Randsteine verschmälert und weiße Linien aufgemalt, um sicherzustellen, dass die Autos diese nicht vollständig befahren können, ohne von der Strecke abzukommen. Hinter den Randsteinen sind zudem kleine Kiesbetten installiert, um Fahrer abzuschrecken, die wirklich an die Grenzen der Strecke gehen.

Motorsport.com hat erfahren, dass alle Formel-1-Strecken gebeten wurden, die Installation der mobilen Kiesbetten an bestimmten umstrittenen Kurven zu prüfen. Die Idee wurde daher auch dem Rennveranstalter in Austin vor dem Rennen 2024 unterbreitet, was jedoch in einer weiteren Kontroverse um die Streckenbegrenzungen endete.

Unmittelbar nach dem Rennen am vergangenen Wochenende wurde in den Medien viel über die Idee diskutiert, die am Red Bull Ring verwendeten verstellbaren Kiesbetten als Lösung für die kritischen Kurven 1 und 12 in Austin zu installieren. So soll die FIA die Idee nach dem kontroversen Ausgang des Rennens in Austin erneut beim Veranstalter zur Sprache gebracht hat.

Warum die FIA nicht einfach durchgreifen kann

Die FIA hat jedoch nur die Befugnis, die Rennstrecken aus Sicherheitsgründen zu solchen Änderungen zu zwingen, was angesichts der Tatsache, dass sich die aktuelle Saga auf sportliche Zusammenstöße konzentriert, nicht zutrifft.

Austin muss auch abwägen, wie sich die Kiesbetten auf die Sicherheit des MotoGP-Rennens auswirken könnten, das dort seit 2013 stattfindet. Zudem ist die Lösung mit den verstellbaren Kiesbetten mit erheblichen Zusatzkosten für jede Strecke verbunden, die sie installieren möchte.

Bobby Epstein, Chef des Circuit of the Americas, hatte vor dem diesjährigen USA-Grand-Prix gesagt, dass die verstellbare Kiesbettlösung für den texanischen Austragungsort zum jetzigen Zeitpunkt nicht geeignet sei: "Man kann nicht beides haben", sagte er. "Man kann die Strecke nicht aufschneiden und Kies einbringen, dann umdrehen und hoffen, dass sie wasserdicht bleibt, wenn man Lehm darunter hat. Es gibt also ein Hin und Her von Herausforderungen."

Russell deutlich: Strecke ist Ursache aller Diskussionen

Dieses Thema wurde auch im Vorfeld des Rennens in Mexiko viel diskutiert, wo die Formel-1-Piloten am Medientag viele Fragen zu den Zwischenfällen zwischen Verstappen und Norris beantworten mussten. Mercedes-Pilot George Russell sagte: "Für mich liegt die Ursache des Problems in der Strecke, denn die erlaubt es, die Tracklimits zu verlassen."

"Und wenn wir Österreich letztes Jahr als Beispiel nehmen, dann hatten wir, ich weiß nicht, 300 Probleme mit der Streckenbegrenzung. Sie haben Kies eingebaut, und es gab keine Probleme. Wenn man in dieser Kurve [12 in Austin] Kies einbringt, kann Lando nicht überholen, und Max kann nicht so spät bremsen. Ich denke also, dass wir die Ursache an der Wurzel packen müssen."