FIA erklärt: Darum wurden in Austin vier Autos überprüft

Die FIA hat enthüllt, dass sie nach dem Grand Prix der USA in Austin ursprünglich nur die Bodenplatten von Lewis Hamilton und Charles Leclerc überprüfen wollte, bevor sie aus "Besorgnis" auch andere Fahrzeuge auf mögliche Regelverstöße hin untersucht hat.

Hamilton und Leclerc wurden vom Ergebnis des Rennens in Austin am vergangenen Wochenende ausgeschlossen, nachdem bei der technischen Abnahme nach dem Grand Prix festgestellt worden war, dass ihre Unterbodenplanken um mehr als den nach dem Regelwerk zulässigen Millimeter abgetragen waren.

Zwar war unstrittig, dass beide Autos gegen die Regeln verstoßen hatten, doch die Tatsache, dass die FIA insgesamt nur vier Autos kontrollierte, ließ die Frage aufkommen, ob nicht mehr Teilnehmer hätten untersucht werden müssen.

Hamilton sagte vor dem Mexiko-Grand-Prix, er habe aus Quellen (die er dabei nicht nannte) erfahren, dass "eine Menge" anderer Autos nachträglich als illegal eingestuft wurden, aber im Ergebnis blieben, weil sie von der FIA nicht überprüft wurden.

So erklärt die FIA, wie sie vorgegangen ist

Der Technische Direktor der FIA, Tim Goss, verrät jetzt, dass ursprünglich nur die Planken von Hamilton und Leclerc überprüft werden sollten. Der Grund für die Wahl dieser beiden Autos soll darin liegen, dass die FIA Zugang zu den Leistungsdaten der Autos hat, die anzeigen, wann die Autos viel Bodenkontakt haben, was auf eine abgenutzte Planke hindeuten könnte.

Im Gespräch mit Sky erläutert Goss, wie es zu der Entscheidung kam, die Kontrollen auf weitere Autos auszudehnen, da er befürchtete, dass einige einzigartige Umstände ein größeres Problem ausgelöst haben könnten: "Wir haben zwei Autos für unsere Nachkontrolle ausgewählt und diese inspiziert", sagt Goss.

"Die Überprüfung dauert eine Weile, und wir stellten fest, dass sie sich auf der falschen Seite des Reglements befanden. Das hat uns einige Sorgen bereitet. Wir wollten herausfinden, ob es sich um ein systematisches Problem handelte, das mit dem Rennen oder den Rennbedingungen zu tun hatte."

"Also beschlossen wir, zwei weitere Teams auszuwählen, und wir wählten zwei weitere Autos aus, die zufällig Verstappen und Norris waren, um diese zu überprüfen. Nachdem wir diese beiden Autos überprüft hatten, stellten wir fest, dass sie sich auf der richtigen Seite des Limits befanden und alles in Ordnung war."

Die FIA war zwar froh, ihre Kontrollen nach der Überprüfung der Autos von vier Teams zu beenden, doch die 50-prozentige Durchfallquote veranlasste viele zu der Vermutung, dass der Automobil-Weltverband die gesamte Startaufstellung hätte überprüfen sollen, bevor er Fahrer in der Reihenfolge befördert.

Kontrolle aller Autos würde zu lang dauern

Goss hat jedoch erklärt, warum ein solches Szenario nicht möglich war: "Es reicht nicht aus, ein Lineal oder einen Tiefenmesser in ein Loch zu stecken und die Dicke der Kufe zu messen. Wir müssen sogar einen Teil des Fahrzeugs zerlegen. Die Prüfung dauert etwa eine halbe Stunde."

"Wenn wir zwei Crews hätten, die das machen würden, hätten wir fünf Stunden Arbeit, um alle Autos zu überprüfen. Und danach würde man die Autos den Kommissaren melden. Vielleicht kommt das Rennergebnis dann sechs, sieben, acht Stunden nach Rennende heraus. Ich denke nicht, dass das für den Sport akzeptabel ist."

Dave Robson, Leiter der Fahrzeugentwicklung bei Williams, stimmt zu, dass die FIA bei der Überprüfung der Einhaltung der Regeln auch praktische Erwägungen berücksichtigen muss: "Ich denke, dass die Art und Weise, wie das Reglement im Moment gehandhabt wird, nämlich alle Autos am Ende jedes Rennens zu testen, einfach nicht praktikabel ist", sagt er.

"Ich glaube, es würde so lang dauern, dass jeder davon frustriert wäre. Ich denke, dass die Stichprobenkontrollen und die Höhe der Strafe ausreichen, um in den meisten Fällen die meisten oder alle Autos für legal zu erklären. Ich denke also, dass es so, wie es ist, in Ordnung ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.