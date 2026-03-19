FIA ernennt Paul Burns als neuen stellvertretenden Formel-1-Rennleiter

Der Automobil-Weltverband FIA hat nach dem überraschenden Abschied von Claire Dubbelman einen neuen stellvertretenden Rennleiter für die Formel 1 ernannt: Paul Burns übernimmt die Position der Niederländerin und arbeitet künftig mit Rennleiter Rui Marques zusammen.

Burns ist kein Unbekannter und sammelte in der Vergangenheit bereits Erfahrungen in ähnlicher Position: Er war bis 2025 als stellvertretender Rennleiter der Formel 2 tätig und war beim legendären Macau-GP für die Formel 4 beziehungsweise Formula Regional tätig.

Der Nordire ist war mehrere Jahre bei der FOM (Formula One Management) aktiv, unter anderem im Bereich Zeitnahme, und verantwortete dort die Freigabe der Rennergebnisse. Zuvor arbeitete er als Zeitnehmer auf diversen Rennstrecken in Großbritannien und Irland.

Burns ist seit 2023 bei der FIA beschäftigt und arbeitete zunächst im Rennbetrieb der Formel 1, bevor er als (stellvertretender) Rennleiter bereits operative Aufgaben in den Nachwuchskategorien übernahm. Nun wird er diese Funktion an der Seite von Marques auch in der Königsklasse ausüben.

Claire Dubbelman wechselt nach Saudi-Arabien

Burns tritt damit offiziell die Nachfolge von Claire Dubbelman an, die Anfang des Jahres ihren Abschied von der FIA bekanntgab. Sie war die erste Niederländerin, die erste Frau und bis dahin jüngste Person, die 2024 eine Renndirektor-Superlizenz der FIA erhielt.

"Nach fast einem Jahrzehnt bei der FIA hatte ich das Gefühl, dass ich innerhalb der Organisation jede mir mögliche Gelegenheit ausgeschöpft hatte", begründete Dubbelman ihre Entscheidung. "Dieser Schritt bedeutet nicht, dass ich die FIA verlasse, sondern dass ich in einer neuen Umgebung eine Rolle übernehme, die mich auf nächster Ebene fordert."

Die Niederländerin arbeitet künftig für den saudischen Motorsport-Verband. "Das gibt mir die Möglichkeit, den Sport auf eine Art mitzugestalten und weiterzuentwickeln, die ich in meiner bisherigen Position nicht gesehen habe. Ich bin wirklich gespannt auf meine Zeit in Saudi-Arabien, hier gibt es so viele Chancen."

"Indem ich hier bin, habe ich das Gefühl, Teil der Zukunft zu sein, der Saudi Motorsport Federation zu helfen, den Weg zu ebnen; Talente und Infrastruktur zu fördern, damit der Sport gedeihen kann", so Dubbelman. Paul Burns wird seine Rolle als stellvertretender Rennleiter ab dem dritten Rennen in Japan übernehmen.