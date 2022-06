FIA ersetzt Peter Bayer durch Toto Wolffs persönliche Beraterin

Audio-Player laden

Der Automobil-Weltverband FIA hat einen seiner wichtigsten Funktionäre in der Formel 1 durch eine ehemalige Mercedes-Mitarbeiterin ersetzt. Am Mittwoch hat die FIA bekanntgegeben, dass der Österreicher Peter Bayer seine bisherigen Funktionen räumt und seine Aufgaben vorerst interimistisch von der Britin Shaila-Ann Rao übernommen werden.

Bayer war seit 2017 FIA-Generalsekretär für Sport und darüber hinaus seit 2021 Formel-1-Exekutivdirektor des Verbands und damit in Abwesenheit des FIA-Präsidenten ranghöchster operativer Funktionär der FIA bei den Grands Prix der Formel 1.

Seine Bedeutung wird auch dadurch unterstrichen, dass Bayer der Erste war, den Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem kontroversen WM-Finale in Abu Dhabi 2021 angerufen hat. So hat das zumindest Wolff kurz nach Abu Dhabi in einer Pressekonferenz erzählt.

Bayers Nachfolgerin Rao war bereits von Mitte 2016 bis Ende 2018 Juristische Direktorin innerhalb der FIA. Anschließend wechselte sie für dreieinhalb Jahre ins Mercedes-Team, wo sie zuletzt Chefjustiziarin und persönliche Beraterin von Wolff war.

Ob die Neubesetzung von Bayers Position in unmittelbarem Zusammenhang mit den Maßnahmen steht, die die FIA nach Abu Dhabi eingeleitet hat, lässt der Verband in seiner Presseaussendung offen.

