FIA-Ethik-Kommission spricht bin Sulayem von allen Vorwürfen frei

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ist nach Vorwürfen der Einmischung in die Formel 1 im vergangenen Jahr von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen worden.

Die Compliance-Abteilung der FIA untersuchte die Anschuldigungen eines Informanten gegen bin Sulayem in Bezug auf zwei separate Vorfälle, die sich im Jahr 2023 ereignet hatten.

Beim ersten Vorfall ging es um den Vorwurf, er habe sich in die Entscheidung der Rennkommissare eingemischt, eine gegen Fernando Alonso beim Großen Preis von Saudi-Arabien verhängte Strafe aufzuheben.

Der zweite Vorfall ereignete sich beim Grand Prix von Las Vegas. Dabei ging es um den Vorwurf, bin Sulayem habe die FIA dazu gedrängt, die Streckenzertifizierung für den jüngsten Formel-1-Austragungsort nicht zu genehmigen.

Nach einer Untersuchung durch den FIA-Compliance-Beauftragten und die sechsköpfige Ethikkommission wurde am Mittwoch bekannt gegeben, dass es keine Beweise für ein Fehlverhalten bin Sulayems gebe.

Die Untersuchung der FIA dauerte 30 Tage und umfasste die Befragung von 11 Zeugen. (Wie sich der FIA-Präsident die Formel 1 zum Feind gemacht hat)

Kommission lobt Offenheit und Transparenz bin Sulayems

In einer Erklärung der FIA heißt es: "Nach Prüfung der Untersuchungsergebnisse ist die Ethik-Kommission einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass es keine Beweise für eine wie auch immer geartete Einflussnahme des FIA-Präsidenten Mohammed bin Sulayem gibt."

Sie fügt hinzu: "Die Anschuldigungen gegen den FIA-Präsidenten waren unbegründet. Es wurden eindeutige und über jeden Zweifel erhabene Beweise vorgelegt, um die Entscheidung der FIA Ethik-Kommission zu untermauern."

"Die uneingeschränkte Kooperation des Präsidenten, seine Transparenz und sein Entgegenkommen während des gesamten Prozesses dieser Untersuchung wurden sehr geschätzt."

Bei dem Vorfall in Saudi-Arabien ging es um den Vorwurf, bin Sulayem habe versucht, die Aufhebung der Strafe gegen Alonso zu erreichen.

Er soll den beim Rennen anwesenden Scheich Abdullah bin Hamas bin Isa Al Chalifa, FIA-Vizepräsident für Sport im Nahen Osten und Nordafrika sowie sein enger Vertrauter, angerufen haben, um ihm zu helfen, die Angelegenheit zu regeln.

Bin Sulayem sei auch in der Frage Las Vegas offen und transparent gewesen: Die Genehmigung für die Rennstrecke in Las Vegas habe in seiner Verantwortung gelegen. Er sagte, wenn er die Genehmigung hätte verhindern wollen, hätte er die Macht dazu gehabt, das selbst zu tun.

In einem Interview mit dem GP Racing Magazine sagte er kürzlich: "Der FIA-Präsident ist derjenige, der die Homologation für alle neuen Rennstrecken unterschreibt."

"Ich habe es unterstützt. Ich hätte nein sagen können, [weil sie nicht rechtzeitig für die Inspektion fertig war]. Aber als mein Team sagte, es sei sicher... Da ich selbst Rennfahrer bin, liegt mir das Wohlergehen der Fahrer und der Menschen um sie herum, unserer Mitarbeiter und der Streckenposten, am Herzen. Deshalb habe ich meine Zustimmung gegeben."

"Es war eine große Sache. Hätte ich nein gesagt, wäre das [für die Formel 1] katastrophal gewesen. Aber es wäre legal gewesen. Aber ich bin vorsichtig, weil ich den Sport liebe."

