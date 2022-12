FIA: Gab keinen Betrug mit "Flexi-Floors", aber Tricksereien waren möglich

Audio-Player laden

Die FIA ist zuversichtlich, dass kein Formel-1-Team im Jahr 2022 absichtlich mit flexiblen Unterböden betrogen hat, räumt aber ein, dass die Tür für einige "Tricksereien" offen war.

Die mittlere Phase der Saison 2022 wurde von der Kontroverse um das "Porpoising" und die Auswirkungen einer technischen Richtlinie der FIA dominiert, mit der versucht wurde, dieses Problem zu lösen.

Neben der Einführung eines aerodynamischen Schwingungsmaßes zur Begrenzung des "Bouncings" verschärfte die FIA auch die Kontrollen von flexiblen Unterböden, da der Verdacht bestand, dass die Teams einige Tricks angewandt hatten, um näher am Asphalt zu fahren.

FIA: Teams arbeiten am Rande des Reglements

Dies ging sogar so weit, dass der Verdacht bestand, die Teams hätten verschwindende Skid-Blöcke eingebaut, die so gefertigt waren, dass sie sich beim Aufprall auf den Boden in das Auto hineinbewegten, um nicht zu verschleißen. Dieses Verhalten stellte sicher, dass sie die Messkontrollen nach dem Rennen bestanden.

Der technische Direktor der FIA für Einsitzerfahrzeuge, Nikolas Tombazis, sagt, er sei zuversichtlich, dass die Teams nie absichtlich versucht hätten, die Vorschriften zu umgehen. Die Verschärfung der Unterbodenregeln und die Änderung der Abmessungen der Skid-Blöcke dienten jedoch eher dazu, potenzielle Schlupflöcher zu schließen, die ausgenutzt werden könnten.

"Die Teams tendieren eindeutig immer dazu, am Rande des Reglements zu arbeiten, und wir dachten damals nicht, dass irgendjemand betrügt", sagt er auf die Frage, wie weit die Teams seiner Meinung nach bei dem Verdacht auf Skid-Blöcke gegangen sind.

Tombazis: Reglement machte Tricksereien möglich

"Aber die Art und Weise, wie das Reglement geschrieben war, erlaubte, sagen wir mal, ein wenig Trickserei, die nicht beabsichtigt war. Deshalb haben wir das Reglement durch eine technische Richtlinie präzisiert und einige Änderungen im Reglement vorgenommen."

"Es gibt zwei Bereiche in den Vorschriften, in denen wir ohne die Zustimmung der Formel-1-Kommission einseitig handeln können. Der eine hat mit der Steifigkeit zu tun, Artikel 3.15, und der andere hat mit der Sicherheit zu tun. Das gab uns die nötige Handlungsfähigkeit an dieser Seite."

Die Frage des "Porpoisings" wurde zu einem äußerst politischen Thema, da die Teams, die nicht unter dem Phänomen litten, argumentierten, dass es unnötig sei, dass sich die FIA einmische und alle Autos verändere.

Das Dilemma der FIA

Außerdem drohte eine regelrechte Revolte, nachdem die FIA gedroht hatte, die Untergrenzen für das nächste Jahr um 25 Millimeter anzuheben. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss, der eine Anhebung um nur 15 Millimeter vorsieht.

Tombazis räumt ein, dass es nicht immer einfach ist, mit konkurrierenden Teams zu verhandeln, die von Eigeninteressen geleitet werden: "Es ist normalerweise ein Dilemma, denn in der Formel 1 wird fast alles so ausgelegt, dass es jemandem mehr nützt als jemand anderem, denn schließlich muss jemand gewinnen und jemand wird nicht gewinnen", sagt er.

"Abgesehen von einigen Dingen wie der Sicherheit, bei denen sich die meisten Leute im Allgemeinen einig sind, ist es sehr schwierig, die Leute dazu zu bringen, sich über fast alles andere zu einigen. Und ich weiß das, weil ich auf der anderen Seite des Zauns gestanden habe", so Tombazis, der unter anderem bei Ferrari, McLaren und Benetton in der Aerodynamikabteilung tätig war.

Tombazis: "Versuchen, so gerecht wie möglich zu sein"

"Es ist so intensiv für sie, dass sie immer sehr schnell die Dinge vergessen, von denen sie gelegentlich profitiert haben, und sich immer an diejenigen erinnern, die sie benachteiligt haben", fügt er hinzu.

"Wir versuchen, so gerecht wie möglich zu sein, und wir achten definitiv nicht darauf, den einen mehr zu begünstigen als den anderen oder so etwas. Aber die Psychologie eines Wettbewerbs führt unweigerlich dazu, dass man immer denkt, dass jemand hinter einem her ist."

Tombazis meint auch, dass er mit der Umsetzung des Reglements für 2022 durch die FIA im Großen und Ganzen zufrieden war, obwohl er sich wünschte, dass der Dachverband bei der Gestaltung der Unterbodenkanten härter durchgegriffen hätte: "Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen strenger mit den Unterbodenkanten gewesen", sagt er. "Den Rest fand ich nicht so schlecht."

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.