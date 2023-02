FIA genehmigt Abschaffung der Schikane in Barcelona

Audio-Player laden

Der diesjährige Formel-1-Grand-Prix von Spanien wird zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2007 ohne die Schikane im letzten Sektor stattfinden. Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass die Runde wie in der Vergangenheit mit zwei schnellen Kurven endet, und man hofft, dass die Autos dadurch auf der Geraden enger zusammenbleiben und Überholmanöver gefördert werden.

Die neue Version der Strecke ist 4,657 Kilometer lang, im Vergleich zu den 4,675 Kilometer der vorherigen Version mit Schikane. Der Wegfall der Schikane war schon seit einigen Jahren im Gespräch, und das Wichtigste war, die Genehmigung der FIA zu erhalten und die Strecke mit dem überarbeiteten Layout zu homologieren.

Der ehemalige Formel-1-Rennleiter und Sicherheitschef Michael Masi hatte die Änderung vor seinem Ausscheiden in Betracht gezogen. "Das ist etwas, das wir schon seit einiger Zeit in Betracht ziehen", sagte Masi 2021.

"Es ist natürlich keine Änderung, die von heute auf morgen durchgeführt werden kann, und wir müssen uns alle Auswirkungen und unbeabsichtigten Folgen ansehen, die sich daraus ergeben könnten. Wie bei allen unseren Strecken und Kurven arbeiten wir mit den Teams, den Fahrern und der Formel 1 zusammen, um sicherzustellen, dass wir die sicherste Strecke haben, aber auch etwas, das guten Rennsport fördert."

Neue Barrieren am Kurvenausgang

Eine Änderung wurde Ende 2022 ernsthaft in Erwägung gezogen, als die Streckenchefs einen Vorstoß dafür machten. Die Arbeiten wurden daraufhin vom derzeitigen Formel-1-Renndirektor und Sicherheitsdelegierten Niels Wittich und Stuart Robertson, dem FIA-Chef für Rennstrecken- und Rallyesicherheit, genehmigt.

Zu den Anforderungen gehörte auch der Einbau von Tecpro-Barrieren an den Außenseiten der letzten beiden Kurven. Die Strecke ist nun sowohl mit als auch ohne die Schikane homologiert, und es liegt an den Veranstaltern zu entscheiden, welche Konfiguration sie vorziehen würden.

Bei weiteren Arbeiten an der Strecke wurde der Auslauf in Kurve eins verlängert. In einer Erklärung der Rennstrecke heißt es: "Eine erste Phase der Arbeiten wurde bereits abgeschlossen, in der der Bereich mit 70 Meter Schotter und einem Gefälle von etwa fünf Prozent vergrößert und ein neuer FIA-Zaun zum Schutz der Kurven eins und zwei installiert wurde, wodurch die Sicherheit von Fahrern und Fahrern erheblich verbessert wird."

Weitere Arbeiten in diesem Bereich sind noch im Gange und werden im nächsten Monat abgeschlossen sein, aber in der Zwischenzeit wird die Nutzung der Strecke nicht beeinträchtigt. Die Rennstrecke hat auch ihren ikonischen elektronischen Anzeigeturm durch eine modernere Version ersetzt.

Mit Bildmaterial von Erik Junius.