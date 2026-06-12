FIA gibt Alpine Recht: Pierre Gasly erhält Rang drei von Monaco zurück!
Pierre Gasly darf sich nachträglich über Rang drei in Monaco freuen: Seine beiden Strafen aus Monte Carlo wurden von der FIA gestrichen!
Pierre Gasly erhält seinen Podestplatz von Monaco zurück
Foto: circuitpics.de circuitpics.de
Die FIA hat die Strafen gegen Pierre Gasly beim Formel-1-Rennen in Monaco am vergangenen Wochenende zurückgenommen und dem Einspruch von Alpine damit stattgegeben. Damit erhält der Franzose Rang drei und damit sein auf der Strecke erfahrenes Podium in Monte Carlo nachträglich zurück.
Alpine hatte nach dem Rennen in Monaco eine Neuüberprüfung der Strafen gegen Pierre Gasly gefordert, nachdem dort mehrere Fahrer mit einer Übertretung von 0,1 km/h geblitzt worden waren. Auch Gasly hatte es gleich zweimal erwischt, weswegen er gleich zwei Fünf-Sekunden-Strafen im Gepäck hatte.
Durch die Zeitstrafen war er im Endklassement von Rang drei auf Rang sieben zurückgefallen. Nun erhält er Rang drei jedoch zurück, der zuvor von Isack Hadjar (Red Bull) eingenommen worden war.
Einen Einfluss auf Ergebnisse von anderen Fahrern hat diese Entscheidung nicht, da ihre Teams keinen fristgerechten Protest dagegen eingelegt hatten.
Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.
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