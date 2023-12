FIA kündigt an: Neue Richtlinien für Zusammenarbeit unter Teams

Die FIA plant, in Kürze neue Richtlinien herauszugeben, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Formel-1-Teams nicht gegen das Reglement verstößt. In den letzten Wochen stand die Zusammenarbeit zwischen den Teams stärker im Fokus, nachdem AlphaTauri dank seiner engeren Beziehungen zu Red Bull dramatische Verbesserungen erzielen konnte.

Und im Vorfeld der Saison 2024, in der AlphaTauri deutlich mehr Kundenteile von Red Bull verwenden will als in der jüngeren Vergangenheit, haben einige Teams Bedenken geäußert, dass sich zwei Teams durch eine derart enge Zusammenarbeit einen Vorteil verschaffen könnten.

Die FIA ist sich des Risikos bewusst, dass Teams von der Zusammenarbeit profitieren könnten, wenn sie in unlauterer Weise handeln. Sie behauptet jedoch, dass ihre Kontrollen stark genug sind, um alles Unerwünschte aufzudecken, vor allem weil die Teams, die offen zusammenarbeiten, einer strengeren Kontrolle unterliegen.

Auf die Frage nach seiner Meinung zu den im Zusammenhang mit Red Bull und AlphaTauri aufgeworfenen Fragen antwortet Nikolas Tombazis, Leiter der Formelsport-Abteilung der FIA, dass die Analyse der beiden Autos keinen Grund zur Besorgnis ergeben habe.

"Wir überprüfen Teams, die in unmittelbarer Nähe zueinander stehen, viel genauer als völlig unabhängige Teams, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert", sagt er. "Das ist ein Grund zur Sorge."

Nicht nur Red Bull & AlphaTauri im Fokus

"Es ist nicht nur ein Problem zwischen diesen beiden Teams, sondern auch zwischen anderen Teampaaren", sagt er. "Wir glauben, dass AlphaTauri ganz andere aerodynamische Lösungen hat als das andere Team, und wir glauben nicht, dass es Anzeichen für eine direkte Zusammenarbeit gibt."

"Es ist klar, dass sie hart arbeiten und einen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass dies auf eine Zusammenarbeit zurückzuführen ist", betont Tombazis.

"Abgesehen davon ist die Zusammenarbeit beziehungsweise die Sicherstellung, dass so etwas nicht passiert, eine der schwierigsten Seiten der Überwachung. Wir müssen überprüfen und sicherstellen, dass all diese Teams gut voneinander getrennt sind und so weiter."

"Und wir werden in Kürze weitere Richtlinien herausgeben, um den Teams mehr Informationen darüber zu geben, wie sie uns davon überzeugen können, dass nichts dergleichen passiert", kündigt er an.

"Wir unterschätzen die Herausforderung nicht, und das ist eine der Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben."

Tombazis glaubt nicht an illegale Kooperationen

Es gibt Theorien, dass die Teams zusammenarbeiten, um alternative Entwicklungspfade abzudecken - wie zum Beispiel das Ausprobieren verschiedener Flügelkonzepte -, um schneller zur besten Lösung zu gelangen.

Tombazis ist sich jedoch bewusst, dass ein solches Vorgehen gegen das Reglement verstoßen würde und durch die Art und Weise, wie die FIA die Konstruktionen inspiziert, leicht zu erkennen wäre.

"Das ist natürlich hochgradig illegal, denn in der Vergangenheit haben wir manchmal ähnliche Komponenten zwischen Teams überprüft und sind dann in ihren Entwicklungsprozess eingestiegen, um zu sehen, wie sie sich entwickelt haben", sagt er.

"Ich glaube nicht, dass so etwas im Moment passiert. Wir haben es geprüft und wir haben einen Prozess, um zu prüfen. Ist es einfach? Nein, ich sage nicht, dass es einfach ist, es ist immer eine Herausforderung."

Sind Einzelgänger die größere Gefahr?

Tombazis ist zwar zuversichtlich, dass die FIA die Kontrolle über die Teams, die öffentlich zusammenarbeiten, im Griff hat, sagt aber, dass das größere Risiko von den Teams ausgeht, die alleine arbeiten.

"Der Hauptanreiz für zwei Teams, zusammenzuarbeiten, ist nicht, ob sie Komponenten austauschen oder sich sogar einen Windkanal teilen", sagt er.

"Man kann zwei Teams haben, die zusammenarbeiten, eines in Großbritannien und eines in Argentinien, und wenn zwei Teams gegen die Regeln kommunizieren, Zoom-Anrufe machen und die Ingenieure miteinander chatten, dann ist das durchaus möglich."

"Wir beobachten nicht die täglichen Bewegungen der Leute, und das ist auch nicht unsere Absicht. Diese Paare von Teams werden oft dafür kritisiert, dass sie zusammenarbeiten, nur weil sie gemeinsame Eigentümer haben oder was auch immer, aber es ist nicht das einzige Paar von Teams, das zusammenarbeiten könnte. Es könnten auch zwei unabhängige Teams sein, die beschließen, sich gegenseitig zu helfen und davon zu profitieren."

"Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich sage nur, dass unsere Werkzeuge, um das zu verhindern, nicht nur an physische Komponenten gebunden sein dürfen, die von einem Team an das andere verkauft werden".

