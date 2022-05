FIA nimmt vor dem Qualifying in Miami Anpassungen an der Strecke vor

Audio-Player laden

Die Organisatoren des Formel-1-Grand-Prix von Miami haben einen zweiten Versuch unternommen, die problematische Kurve 17 über Nacht neu zu asphaltieren. Als weitere Änderung hat die FIA beschlossen, die beiden Randsteine an der Schikane bei der Boxeneinfahrt zu entfernen und durch Poller zu ersetzen.

Die Probleme mit dem Streckenbelag traten erstmals am Donnerstag auf, noch bevor die Strecke richtig in Betrieb genommen wurde, und zwar während der Probeläufe des Safety-Cars. Sowohl in Kurve 17, der Haarnadelkurve vor der Start- und Zielgeraden, als auch in Kurve 7, der enger werdenden Linkskurve an der Außenseite des Fake-Yachthafens, traten Schäden auf.

In beiden Fällen ging man davon aus, dass es sich um ein bekanntes Problem mit dem Belag an diesen Stellen handelte, sodass nicht zu befürchten war, dass auch andere Teile der Strecke betroffen sein würden. Die problematischen Stellen wurden am Donnerstagabend rechtzeitig für das Training am Freitag neu asphaltiert.

Am Freitagabend wurde jedoch beschlossen, einen zweiten Versuch zu unternehmen, die 17. Kurve neu zu asphaltieren und gleichzeitig zusätzliche Arbeiten am Ausgang der Kurve vorzunehmen, welche zuvor noch nicht in Angriff genommen worden waren.

In einer aktualisierten Version seiner Rennleiter-Notizen, die am Samstagmorgen an die Teams verschickt wurde, berichtet Niels Wittich: "Der Scheitelpunkt und die Ausfahrt von Kurve 17 wurden neu asphaltiert."

Randsteine der Boxengassenschikane entfernt

Auch die Schikane bei der Boxeneinfahrt mit ihren zwei engen Kurven und hohen Randsteinen war vor dem Wochenende ein Diskussionspunkt. Das Zeitmesssystem der Formel 1 war ursprünglich so eingerichtet, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h am Anfang der richtigen Boxengasseneinfahrt und damit nach der Schikane startet.

Nach Streckeninspektionen am Donnerstag entschied sich Rennleiter Wittich allerdings dafür, den Beginn der Geschwindigkeitsbegrenzung aus Sicherheitsgründen nach vorne, kurz vor die Schikane zu verlegen. Somit sollten die Fahrer daran gehindert werden, die Schikane über dem Limit fahren zu wollen.

Dennoch gab es immer noch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Möglichkeit, dass ein Fahrer die hohen Randsteine unglücklich treffen und links in die Boxenmauer krachen könnte, insbesondere am Sonntag unter Rennbedingungen.

Nach einer Diskussion in der Fahrerbesprechung wurde daher beschlossen, die Randsteine vor dem Qualifying am Samstag zu entfernen. In seinen Aufzeichnungen sagt Wittich: "Die Randsteine an der Boxeneinfahrt wurden entfernt und durch einen Poller an jedem Scheitelpunkt ersetzt."

