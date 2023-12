FIA plant Werksinspektionen ohne vorherige Ankündigung

Die FIA hat erklärt, dass sie zu einer "Zero Notice"-Politik für Werksinspektionen - also ohne Vorankündigung - übergehen will, um sicherzustellen, dass die Formel-1-Teams die Regeln einhalten. Diese sind zuletzt immer komplizierter geworden.

Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Einschränkungen für die Teams, was die Art und Weise betrifft, wie sie in ihren eigenen Werken arbeiten können.

Das betrifft Beschränkungen für Windkanal- und CFD-Tests, für den Informationsaustausch zwischen kooperierenden Teams sowie für Elemente des Kostendeckels und den Einsatz von externem Personal, die jederzeit eingehalten werden müssen.

Um sicherzustellen, dass sich die Teams an die Vorschriften halten, hat die FIA seit langem das Recht, die Fabriken zu besuchen, um die Dinge zu überprüfen.

Bisher geschah dies mit ausreichender Vorankündigung - was für die Aufsichtsbehörde natürlich nicht ideal ist, um jemanden zu erwischen, der versucht, die Vorschriften zu umgehen. Deshalb will der Dachverband eine Situation schaffen, in der er sofort Zugang zu einer Fabrik hat, erklärt Nikolas Tombazis.

"Wir wollen im Grunde ohne Vorankündigung vorgehen", sagt der FIA-Cheftechniker. Das bedeute freilich nicht, "dass wir einfach die Tür eintreten und hineingehen".

"Aber wir denken, dass es richtig wäre, ein Verfahren zu haben, bei dem wir einfach anrufen können und jemand kommt und holt diese Leute ab und sie können sagen: 'Ich möchte den Windkanal sehen oder was auch immer'", so Tombazis.

Er ist der Meinung, dass die FIA nicht gezwungen werden sollte, zu lange vor einer Fabrik auf eine Inspektion zu warten. "Etwa 10 bis 15 Minuten", sagt er auf die Frage, was ideal wäre. "Wir wollen den Punkt erreichen, an dem es wirklich sofort geht. Wir müssen nicht noch eine Stunde am Tor warten oder Ähnliches."

Die FIA hat vor kurzem die Zahl der Mitarbeiter, die ihr für solche Arbeiten zur Verfügung stehen, erhöht. Jetzt könne sie die Kontrollen alle paar Wochen durchzuführen.

"Wir wollten diesen Bereich schon seit geraumer Zeit ausbauen, aber wir waren etwas unterbesetzt", verrät Tombazis. "Kürzlich haben wir die Zielzahl erreicht, sodass wir nun in der Lage sind, die Teams etwa alle zwei oder drei Wochen zu besuchen."

