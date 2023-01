FIA-Präsident erklärt: Deshalb will man politische Äußerungen unterbinden

Audio-Player laden

Das Verbot für Formel-1-Fahrer, sich ohne Erlaubnis nicht neutral zu äußern, wurde eingeführt, um zu verhindern, dass "die FIA als Plattform für private, persönliche Ziele" genutzt wird, erklärt FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem.

Vergangenen Monat aktualisierte die FIA ihren Internationalen Sportkodex, um Fahrern in allen Meisterschaften "politische, religiöse oder persönliche" Äußerungen oder Kommentare zu verbieten, die gegen die in ihren Statuten festgelegte Neutralität verstoßen, es sei denn, sie haben eine Erlaubnis.

In den letzten Jahren haben eine Reihe von Formel-1-Fahrern ihre Plattformen genutzt, um sich zu wichtigen Themen wie LGBTQ+-Rechte, Menschenrechte und Umweltschutz zu äußern, wobei Lewis Hamilton und Sebastian Vettel zu den lautstärksten Persönlichkeiten gehörten.

Während der Schritt als Formalisierung eines bereits bestehenden Prozesses erklärt wurde, wurden Vergleiche mit dem Vorgehen der FIFA gegen ähnliche Äußerungen im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft gezogen, indem die Möglichkeit von sportlichen Sanktionen geschaffen wurde.

Bin Sulalyem: "So wird vom Sport abgelenkt"

In einem Gespräch mit den Medien, sagt FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem bei der Rallye Dakar, die Änderung sei "mit der Akzeptanz, Konsultation und Zustimmung des Weltrats" erfolgt, wobei er die Bedeutung der Neutralität betonte.

"Ich bin ein großer Anhänger des Sports", sagt bin Sulayem. "Es geht uns darum, Brücken zu bauen. Man kann den Sport für Friedenszwecke und all das nutzen, aber wir wollen nicht, dass die FIA als Plattform für private, persönliche Ziele genutzt wird. So wird vom Sport abgelenkt."

"Was kann der Fahrer am besten? Fahren. Sie sind so gut darin, und sie machen das Geschäft, sie machen die Show, sie sind die Stars. Niemand kann sie aufhalten. Es gibt andere Plattformen, um das auszudrücken, was sie wollen. Jeder hat sie, und sie sind herzlich willkommen, das Verfahren der FIA zu durchlaufen."

Bin Sulayem: "FIA sollte neutral sein"

Bin Sulayem fügt hinzu, dass die FIA "einfach nur will, dass unser Sport sauber ist", bevor er auf den Vorstoß gegen Toxizität in den sozialen Medien eingeht und sagt, dass dies dazu beitragen würde, "unseren Sport zu verbessern und zu säubern."

"Ich glaube, die FIA sollte neutral sein, und wir brauchen die Superstars, um den Sport zu gestalten. Und sie machen einen großartigen Job, wenn es um den Wettbewerb geht, den wir alle genießen."

FIA-Präsident lässt mögliche Strafen offen

Der aktualisierte Artikel des ISC besagt, dass Fahrer solche Aussagen nur dann machen dürfen, wenn sie "zuvor schriftlich von der FIA für internationale Wettbewerbe oder vom zuständigen ASN für nationale Wettbewerbe in ihrem Zuständigkeitsbereich genehmigt wurden."

Bin Sulayem betont, wie wichtig die Klarheit des Reglements sei, und erklärt, dass es den Stewards obliege, über eine Sanktion zu entscheiden, sollte ein Fahrer gegen die Regeln verstoßen haben. "Es geht immer um Klarheit, es gibt einen Prozess", sagt er.

"Wenn es etwas gibt, nimmt man die Erlaubnis. Wenn nicht, wenn sie irgendeinen anderen Fehler machen, ist es wie mit der Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse. Wenn man das macht, ist es ganz klar, was man bekommt."

"Einige der Strafen kann man nie genau festlegen, und wenn zum Beispiel jemand an die Grenzen der Strecke geht, ist das sehr schwierig. Das muss ein Steward überprüfen und sich das noch einmal ansehen. Aber die Stewards haben die volle Macht, nicht der FIA-Präsident."

Weitere Co-Autoren: Mario Galan. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.