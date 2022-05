FIA-Präsident: Rallye-Beifahrer sollen Formel-1-Rennleiter werden

Audio-Player laden

Seit dem umstrittenen Grand Prix von Abu Dhabi, in dessen Folge Michael Masi von seinem Posten enthoben wurde, sind Rennleiter ein heißes Thema. In dieser Saison hat die Formel 1 den Posten abwechselnd mit Niels Wittich und Eduardo Freitas besetzt, die zuvor in der DTM und der Langstrecken-WM tätig waren.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem regt in dem Zusammenhang an, dass künftig Rallye-Beifahrer zu Rennleitern in der Formel 1 ausgebildet werden könnten.

"Ehrlich gesagt stehen wir vor der Herausforderung, mehr Renndirektoren zu haben, also was tun wir?", erklärt er die Problematik. "Wir können sie kaufen oder mieten. Wir müssen sicherstellen, dass wir sie zumindest rekrutieren und dann trainieren, und dann mehr als drei haben, denn wir sollten eine Rotation haben."

Rallye-Beifahrer hält Ben Sulayem, selbst ehemaliger Rallyefahrer, dafür mehr als geeignet. "Sie kümmern sich um den Service, um die Planung des Service, die Organisation, die Route und den Kraftstoff. Das ganze Programm", hält er fest.

"Wir haben also darüber nachgedacht, Leute von dort zu holen. Natürlich durchlaufen sie erst einen Prozess und werden trainiert, um dann zu sehen, ob das passt. Aber ich glaube und bin zuversichtlich, dass wir die richtigen Beifahrer finden werden. Das wird bald der Fall sein. Wir arbeiten mit dem FIA-Team daran."

Er sei "hundertprozentig" davon überzeugt, dass Beifahrer, die die erforderliche Rennleiterausbildung absolvieren, bis zur Formel 1 aufsteigen könnten. "Man macht eine Ausbildung und setzt sie in anderen Rennserien ein, in der WEC und in Rundstrecken- und Langstreckenrennen", erklärt er.

"Und dann geht man hin und lässt sie in der Pyramide weiter nach oben steigen." Auf die Frage, ob ein Beifahrer als potenzieller Kandidat bereits ins Auge gefasst worden sei, antwortet er: "Keine Namen, aber ich vertraue meinem Team, das zu tun."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.