FIA-Präsident: Strafe für Red Bulls Bugetverstoß war fair

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ist der Meinung, dass die Strafe gegen Red Bull im Budgetdeckel-Streit in diesem Jahr fair gehandhabt wurde, obwohl die Rivalen nach "Blut" riefen.

Red Bull wurde im Oktober für schuldig befunden, im vergangenen Jahr gegen die Kostenobergrenze verstoßen zu haben. Das Team wurde zu einer Geldstrafe von sieben Millionen Dollar verurteilt und erhielt als Strafe eine Reduzierung der Windkanalzeit um zehn Prozent.

Viele Konkurrenten von Red Bull hatten sich weitaus strengere Sanktionen gewünscht, doch Sulayem ist der Meinung, dass die FIA die Angelegenheit richtig gehandhabt hat, zumal die Regeln zur Kostendeckelung noch in den Kinderschuhen stecken.

Sulayem: Wir wollen Red Bull auch nicht loswerden

"Wir haben viel gelernt, und wir werden das Ganze noch einmal gründlich überdenken", sagt er auf die Frage, ob er die Strafe für den Kostendeckel für abschreckend genug halte. "Wer weiß schon im ersten Jahr, was das Ergebnis sein wird? Wir haben es nicht einmal erwartet."

"Wenn man sich die anderen Teams ansieht, werden sie sagen, dass wir sie [Red Bull] geschont haben. Und was die Strafe angeht: Einige von ihnen wollen, dass sie gehängt werden, und sie wollen Blut sehen. Und die [schuldigen] Teams selbst sehen die Strafe als sehr hoch an."

"Wo zieht man also den Schlussstrich? Ich meine, wir müssen auch fair sein. Wollen wir sie loswerden oder wollen wir, dass sie sich aufrichten und es nicht tun."

Sulayem bestätigt: Entscheidungen sollen schneller kommen

Ein Aspekt, den Sulayem im nächsten Jahr besser gehandhabt sehen möchte, ist der Zeitpunkt der Untersuchungen zur Kostendeckung - seiner Meinung nach ist es nicht ideal, wenn sich die Angelegenheit bis spät im Jahr hinzieht.

"Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass das, was wir im September/Oktober gemacht haben, früher gemacht werden sollte", sagt er. "Aber da es das erste Jahr war, haben wir viel daraus gelernt. Und wir lernen immer noch. Es ist also besser, im Mai zu kommen, nicht im Oktober."

Sulayem wies auch darauf hin, dass die FIA ihr Personal aufgestockt habe, um die Finanzvorschriften und andere Bereiche besser überwachen zu können. Dies könnte ohnehin dazu führen, dass auch die Überprüfungszeit reduziert wird.

"Die Finanzvorschriften waren das erste Jahr, sie zu überwachen ist sehr schwierig", fügt er hinzu. "Und deshalb haben wir auch über Mitarbeiter gesprochen: drei mehr im Finanzbereich, drei mehr beim Chassis und bei der Antriebseinheit. Es stehen also weitere Einstellungen an."

"Wenn man nicht die Arbeitskraft und die richtigen Leute hat, um das zu überwachen, was nützt dann diese Verordnung? Ich glaube, dass es ein Gleichgewicht zwischen den Finanzen und auch den sportlichen Strafen gibt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.