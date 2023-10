FIA-Präsident will mit Massa gesprochen haben, der weiß von nichts

Der Fall von Felipe Massas Klage gegen den Ausgang des Singapur-Grand-Prix und der Formel-1-Weltmeisterschaft von 2008 ist um eine bizarre Anekdote reicher. Mohammed bin Sulayem spricht davon, mit Massa über die Angelegenheit geredet zu haben. Der aber will davon nicht wissen und zeigt sich von den Äußerungen des FIA-Präsidenten "überrascht".

Der Brasilianer hat ein juristisches Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob das Ergebnis des Großen Preises von Singapur 2008, den Fernando Alonso nach einem absichtlichen Unfall seines Renault-Teamkollegen Nelson Piquet jun. gewann, annulliert werden kann.

Massa verlor an diesem Tag wertvollen Boden im Titelkampf gegen seinen Titelrivalen Lewis Hamilton, als es bei einem Tankstopp zu einer Panne kam und Massa mit dem Tankrüssel losfuhr. Sollte das Ergebnis für ungültig erklärt werden, wäre Massa der neue Champion.

Während sowohl das FOM (Formula One Management) als auch die FIA daran arbeiten, ihre rechtlichen Einwände in dieser Angelegenheit vorzubringen, sagte bin Sulayem kürzlich, dass er die Angelegenheit mit Massa besprochen habe. Er deutete an, dass der Automobil-Weltverband seine Position verteidigen werde.

In einem Gespräch mit Reuters sagt bin Sulayem: "Ich habe ihm geantwortet: 'Es liegt an dir. Du kannst tun, was du für richtig hältst, aber die FIA wird sich verteidigen müssen.' Wir haben unsere Regeln und Statuten, die besagen, dass man nach einer bestimmten Zeit keine weiteren Maßnahmen ergreifen darf... aber das kann man anfechten. Es ist schließlich nicht das Buch Gottes."

Das Tankstopp-Debakel kostete Felipe Massa rückblickend den WM-Titel Foto: Motorsport Images

Massa: bin Sulayem hat nie geantwortet!

Massa stellt diese Version der Ereignisse jedoch in Frage, da er darauf besteht, dass er nie mit bin Sulayem über die Angelegenheit gesprochen habe. Er habe auch keine Antwort erhalten, als er in einer Nachricht mitteilte, dass er für Gespräche offen sei.

Auf die Frage nach seiner Meinung zu bin Sulayems Behauptungen sagte Massa in einem Interview mit Motorsport.com Brasilien: "Ich war ein wenig überrascht, denn wir haben dieses Gespräch mit ihm gar nicht geführt. Wir haben nie über den Fall gesprochen."

"Es hat kein Gespräch zwischen uns stattgefunden. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, in der ich ihm den Fall erklärt und gesagt habe, dass ich für ein Gespräch zur Verfügung stehe, aber er hat mir nie geantwortet. Wir haben dieses Gespräch nie geführt."

"Ich bin der Überzeugung, dass die FIA den Sport verteidigen muss. Aber es geht nicht darum, sich selbst [gegen uns] zu verteidigen, sondern darum, das zu verteidigen, was richtig und fair für den Sport im Allgemeinen ist. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt."

Angesprochen auf bin Sulayems Bemerkung, dass die FIA-Statuten nicht das "Buch Gottes" seien, antwortet Massa: "In der Tat, unsere Anwälte wissen das. Das ist alles, was ich zu sagen habe."

Massa hat noch immer die Hoffnung, dass die neuen Führungen sowohl der FIA als auch des FOM bereit wären, die Fehler zu korrigieren, die seiner Meinung nach von ihren Verbänden in der Vergangenheit begangen wurden - anstatt immer noch zu versuchen, das Geschehene zu verteidigen.

"Wir verstehen, dass es dieselben Organisationen sind, aber es sind andere Leute als damals", so Massa. "Die Leute, die heute das Sagen haben, zeigen hoffentlich, dass die Dinge anders sind. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen der FIA und der FOM erkennen, dass diese Umstände inakzeptabel sind und dass sie in einem solchen Fall nicht einfach wegsehen können. Ich hoffe wirklich, dass sie die Sache bereinigen."

Wird der WM-Titel 2008 geteilt?

Massa und sein Anwaltsteam sind sich darüber im Klaren, dass sie den Weltmeistertitel von 2008 für ungültig erklären wollen. Ein solches Szenario, das Hamilton seinen ersten WM-Titel wegnehmen würde, scheint unwahrscheinlich. Es gab jedoch Andeutungen, dass eine Teilung des Titels möglich wäre.

Massa erwägt nach eigenen Angaben keinerlei Ziele, die über das hinausgehen, was er als Gerechtigkeit für die Manipulationen beim Grand Prix von Singapur 2008 ansieht: "Ich denke, das Wichtigste für uns ist, dass Gerechtigkeit auf die richtige Art und Weise hergestellt wird."

"Das Richtige ist die Annullierung des Rennens [in Singapur], daran arbeiten wir. Ich verstehe, dass wir 15 Jahre hinterher sind, aber Gerechtigkeit muss auf die richtige Weise hergestellt werden, und dafür werden wir kämpfen."

"Wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wird und wir der Meinung sind, dass dies wirklich das Richtige ist [den Titel mit Hamilton zu teilen] - vor allem, weil es in anderen Sportarten zu einer Aufteilung der Meisterschaften gekommen ist -, dann sollten wir uns das genau ansehen. Aber wir streben nach Gerechtigkeit und nach der Trophäe, darum geht es hauptsächlich."

Massa sagte, er habe keinen Kontakt mit Hamilton über die Situation gehabt: "Ich habe nie mit ihm [darüber] gesprochen, und ich sehe, dass die Leute Angst haben, sich zu diesem Fall zu äußern. Aber ich habe eine Menge Unterstützung von vielen Menschen, die nicht reden können, und eine Menge Unterstützung von Menschen auf der Straße, aus meinem Land und auch aus anderen Ländern."

Vergleiche mit Abu Dhabi 2021

Die potenzielle Anfechtung der Weltmeisterschaft 2008 hat in letzter Zeit Diskussionen darüber ausgelöst, ob ein erfolgreicher Ausgang Mercedes die Tür öffnen könnte, um die FIA wegen des Fehlverhaltens beim Safety-Car-Neustart beim Großen Preis von Abu Dhabi 2021 anzufechten, das wiederum Hamilton den Titel kostete.

Massa sieht jedoch keine so starke Verbindung zwischen den beiden Fällen, denn er sagt, dass es sich in einem Fall um eine absichtliche Verschwörung und im anderen Fall um einen Fehler handelte.

"Das eine ist eine Manipulation des Sports und das andere ein Fehler", sagt er. "Es ist, als würde ein (Fußball-)Schiedsrichter etwas Dummes tun. Mein Fall von 2008 und der Fall von 2021 sind zwei völlig verschiedene Angelegenheiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.