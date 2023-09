FIA schärft "Flexiwings" nach: Wer muss sich jetzt Sorgen machen?

Das jüngste Vorgehen der FIA gegen potenziell flexible Flügel in der Formel 1 wird jetzt von mehreren Teams begrüßt. Red Bull glaubt beispielsweise, dass es die Konkurrenz daran hindern wird, weiterhin "gummiartige Nasenboxen" zu verwenden.

Wie Anfang der Monza-Woche enthüllt wurde, hat die FIA einen Entwurf für eine technische Richtlinie herausgegeben, die besagt, dass sie ab dem Grand Prix von Singapur eine härtere Gangart in Bezug auf die Flexibilität von Karosserieteilen - insbesondere von Front- und Heckflügeln - einschlagen wird.

In dem Dokument erklärt die FIA, dass sie der Meinung ist, dass die Konstrukteure "Bereiche mit absichtlich konstruierter lokaler Nachgiebigkeit" sowie "Relativbewegungen zwischen benachbarten Komponenten" ausnutzen, um die aerodynamische Leistung deutlich zu verbessern. Es fügt hinzu, dass die FIA der Meinung ist, dass Konstruktionen, die sich um Befestigungspunkte drehen oder sich in bestimmten Bereichen biegen, gegen die Vorschriften verstoßen.

Obwohl davon ausgegangen wird, dass die Richtlinie nicht nur auf ein Team abzielt, sondern mehrere Teams ins Visier genommen werden, ist klar, dass der Verdacht schon seit einigen Monaten im Raum steht.

Am Rande des Grand Prix von Italien begrüßen führende Teamchefs das Eingreifen der FIA, da sie andeuten, dass der Dachverband nur dann Maßnahmen ergriffen hätte, wenn er der Meinung gewesen wäre, dass einige Teams die Grenzen der Regeln zu sehr ausreizen.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt: "Es ist nichts, was uns betrifft, aber wir haben ein paar gummiartige Nasenboxen gesehen, nicht wahr? Ich denke, wir werden sehen, wie wir das in Singapur in den Griff bekommen."

McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt, er halte die Richtlinie für eine gute Nachricht für McLaren, da sie ab dem nächsten Rennen für mehr Gleichberechtigung sorgen werde: "Die FIA hat eine Menge Informationen und kann Dinge sehen, die andere Teams bei der Inspektion der Autos nicht sehen können", erklärt er.

"Sie sind sehr kompetent, also vertrauen wir zu 100 Prozent auf ihr Urteil und ihre Vorgehensweise. Und wenn sie der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, eine technische Richtlinie herauszugeben, dann bedeutet das, dass es einen Grund dafür gibt. Um ehrlich zu sein, sind wir darüber nicht sehr besorgt. Wenn die FIA der Meinung ist, dass es notwendig ist, dann bedeutet das, dass es etwas zu regeln gibt. Und für uns ist das eine gute Nachricht."

Obwohl es Spekulationen gibt, dass Aston Martin zu den Teams gehört, die in dieser Saison bereits Anpassungen an ihrem Frontflügel vornehmen mussten, möchte sich das Team nicht näher dazu äußern.

Auf die Frage, ob die jüngste Richtlinie den Teams zusätzliches Kopfzerbrechen bereiten würde, um die neuen FIA-Anforderungen zu erfüllen, sagt Aston Martin-Teamchef Mike Krack: "Ich kann nicht für die anderen Teams sprechen. Aber für uns wird es kein Kopfzerbrechen sein."

Mit Bildmaterial von Erik Junius.