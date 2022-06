FIA stellt Limits der Boxeneinfahrt für die Formel 1 in Baku klar

Audio-Player laden

Formel-1-Rennleiter Niels Wittich hat klargestellt, welche Linien die Fahrer am Wochenende in Baku (Formel 1 2022 live im Ticker) am Boxeneingang nicht überfahren dürfen. Auf dem Stadtkurs kann es an dieser Stelle schnell gefährlich werden, weil die Piloten auf schnellen Runden bislang teils die Linie der Boxeneinfahrt überfahren haben.

Sind gleichzeitig langsame Fahrzeuge auf dem Weg in die Boxengasse, kann das zu Problemen führen. Daher hat Wittich nach dem dem Freitag in Baku die "Event Notes" angepasst und erklärt, was Fahrern erlaubt ist, die nicht an die Box fahren.

So heißt es nun, dass die komplette durchgezogene Linie "aus Sicherheitsgründen" als Boxeneinfahrtslinie definiert wird. Diese beginnt bereits deutlich vor den Boxen und führt bis in die Boxengasse.

Das bedeutet, dass Fahrer, die an die Box kommen, sich ab dem Beginn der Linie permanent links davon befinden müssen und diese nicht mehr überfahren dürfen.

Umgekehrt dürfen Fahrer, die auf einer schnellen Runde sind, eine weitere gestrichelte Linie nicht mehr überfahren dürfen, wenn sie nicht an die Box kommen.

Wörtlich heißt es: "Die gestrichelte weiße Linie am Boxeneingang markiert das Ende der Strecke. Aus Sicherheitsgründen dürfen Fahrer, die auf der Strecke bleiben, diese in keine Richtung überfahren."

Zusätzlich hat die FIA an der Boxenausfahrt auf der linken Seite einen Poller installiert. Dazu heißt es: "Alle Fahrer müssen rechts des Pollers bleiben, wenn sie die Box verlassen."

Den Poller an der Boxenausfahrt müssen die Piloten rechts umfahren Foto: FIA

Der Poller ist ein hartes Limit für die Fahrer und legt fest, wie sehr sie die Kurve am Ausgang schneiden können.

Seit Monaco gilt eine neue Interpretation der FIA, die dafür sorgt, dass die Fahrer in diesem Bereich mehr als zuvor ans Limit gehen können.

Als weitere kleine Änderung an der Strecke wurde außerdem ein Randstein auf der rechten Seite am Eingang von Kurve 15 entfernt.

