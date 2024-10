FIA verliert erneut zwei wichtige Führungskräfte

Die FIA muss erneut den Abgang von zwei hochrangigen Mitarbeitern verkraften: Kommunikationsleiter Luke Skipper sowie Jacob Bangsgaard, der Generalsekretär für Mobilität, haben den Weltverband verlassen, um sich anderen Interessen zu widmen.

Ihre Rücktritte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Führungsstil von FIA-Präsident Mohammed Sulayem stark unter Beobachtung steht. Der 62-Jährige hatte vor dem Rennen in Singapur für Aufsehen gesorgt, weil er die Fahrer aufgefordert hatte, weniger zu fluchen.

Nachdem Max Verstappen wegen eines Schimpfwortes in der Pressekonferenz bestraft worden war, schaltete der Red-Bull-Pilot auf stur und gab in der Pressekonferenz keine ordentlichen Antworten mehr und kündigte einen möglichen Rückzug aus der Formel 1 an, sollte die Situation so bleiben.

Außerdem hatte Sulayem die britischen Medien ins Visier genommen und gemeint, dass diese ihn mit einer nicht näher bezeichneten Berichterstattung "verurteilt" hätten.

Über die Gründe für das Ausscheiden von Skipper und Bangsgaard gibt es keine offiziellen Informationen, obwohl beide hochrangige Persönlichkeiten innerhalb der FIA waren.

Skipper kam 2022 als erster Direktor für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten zur FIA. Er verfügte über große Erfahrung in diesem Bereich, da er zuvor als Direktor für öffentliche Angelegenheiten bei Weber Shandwick mit einer Vielzahl internationaler Kunden zusammengearbeitet hatte. Außerdem war er Stabschef der Scottish National Party im britischen Parlament.

Bangsgaard wurde 2023 zum Generalsekretär der FIA für Automobilmobilität und Tourismus ernannt, nachdem er sich seit 1997 als Gründer und CEO von European Policy Research zu einer einflussreichen Persönlichkeit im Bereich Mobilität entwickelt hatte.

Zuvor war er Generaldirektor der FIA-Region I und arbeitete als Direktor für internationale Beziehungen für die FIA-Stiftung in London.

Das Ausscheiden von Skipper und Bangsgaard folgt auf eine Reihe wichtiger Abgänge bei der FIA in den vergangenen zwölf Monaten.

Im vergangenen Winter wurde bekannt, dass sowohl Sportdirektor Steve Nielsen als auch der Technische Direktor für die Monopostos, Tim Goss, von ihren Ämtern zurückgetreten sind.

Nielsen ist inzwischen in eine Position innerhalb der FOM zurückgekehrt, während Goss in Kürze seine Arbeit beim Formel-1-Team Racing Bulls als neuer Technischer Direktor aufnehmen wird. Ihre Rücktritte erfolgten kurz nach dem Abgang von Deborah Mayer als Leiterin der FIA-Kommission für Frauen im Motorsport.

Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass Pierre Ketterer, Direktor für Governance und Regulierung, und Edward Floydd, Direktor für kommerzielle Rechtsangelegenheiten, die beide im Namen der FIA an den Verhandlungen über das Concorde-Agreement beteiligt waren, den Verband verlassen haben.

Im Mai folgte dann die Meldung, dass auch die erste CEO der FIA, Natalie Robyn, den Dachverband verlässt, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Sie war im November 2022 von Sulayem im Rahmen einer umfassenden Reform der Führungsstruktur der Organisation ernannt worden.