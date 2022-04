FIA veröffentlicht Richtlinien für Fahrstandards in der Formel 1

Audio-Player laden

Die FIA hat endlich die offiziellen Richtlinien veröffentlicht, an denen sich die Rennleitung und die Rennkommissare bei der Bewertung orientieren. In einem Dokument an die Formel-3-Fahrer vor dem Event in Imola wurde von der FIA auf ein Dokument verwiesen, das die Formel-1-Fahrer und -Teams vor einigen Wochen erhalten hatten.

Diese Richtlinien für Fahrstandards wurden vor dem Saisonauftakt in Bahrain herausgegeben, weil die Fahrer wissen wollten, worauf die Kommissare bei ihrer Bewertung schauen, wenn es um Zwischenfälle auf der Strecke geht.

Allerdings merkt die FIA dabei an: "Um Zweifel zu vermeiden, sind dies lediglich Richtlinien, die den Kommissaren bei ihrer Entscheidungsfindung helfen und nicht bindend sind. Alle Entscheidungen der Sportkommissare werden auf der Grundlage des Internationalen Sportkodex der FIA in Verbindung mit allen für die Formel 1 geltenden Vorschriften getroffen."

Das Dokument zeigt, was Fahrer tun dürfen und was nicht, wenn es um das Überholen eines Konkurrenten geht.

a) Überholen auf der Innenbahn

"Damit ein zu überholendes Fahrzeug einem überholenden Fahrzeug ausreichend Platz machen muss, muss das überholende Fahrzeug einen signifikanten Teil des Fahrzeugs neben dem zu überholenden Fahrzeug haben, und das Überholmanöver muss sicher und kontrolliert durchgeführt werden, wobei das Fahrzeug eindeutig innerhalb der Fahrbahnbegrenzung bleiben muss."

"Bei der Beurteilung, was ein 'signifikanter Teil' für ein Überholmanöver auf der Innenseite einer Kurve ist, werden die Kommissare bei der Ausübung ihres Ermessens unter anderem berücksichtigen, ob die Vorderreifen des überholenden Fahrzeugs spätestens im Scheitelpunkt der Kurve neben dem anderen Fahrzeug liegen."

b) Überholen auf der Außenbahn

"Damit ein zu überholendes Fahrzeug einem überholenden Fahrzeug ausreichend Platz machen muss, muss das überholende Fahrzeug einen signifikanten Teil des Fahrzeugs neben dem zu überholenden Fahrzeug haben, und das Überholmanöver muss sicher und kontrolliert durchgeführt werden, wobei das Fahrzeug eindeutig innerhalb der Fahrbahnbegrenzung bleiben muss."

"Bei der Beurteilung, was ein 'signifikanter Teil' für ein Überholmanöver auf der Außenseite einer Kurve ist, werden die Kommissare bei der Ausübung ihres Ermessens unter anderem berücksichtigen, ob das überholende Fahrzeug am Scheitelpunkt der Kurve vor dem anderen Fahrzeug liegt. Das überholte Fahrzeug muss in der Lage sein, die Kurve zu durchfahren und dabei innerhalb der Streckenbegrenzung zu bleiben."

c) Überholen in Schikanen und S-Kurven

"Die oben genannten Richtlinien gelten in ähnlicher Form für jede Kurve."

Die Richtlinien bestätigen dabei übrigens auch, dass die FIA bei den Themen Tracklimits und Blockieren ziemlich strikt vorgeht, und dass es in der Verantwortung eines Fahrers liegt, seinen Vorteil zurückzugeben, wenn er die Strecke verlassen hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.