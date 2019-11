FIA-Waage missachtet: Sergio Perez muss in den USA aus der Box starten!

Schlechte Nachrichten für Sergio Perez am Freitagabend in Austin: Der Mexikaner wird beim Grand Prix der USA aus der Boxengasse starten. Die Rennleitung hat diese harte Strafe ausgesprochen, nachdem der Racing-Point-Pilot zuvor nicht auf der FIA-Waage erschienen war.

Am Ende des zweiten Freien Trainings wurde das Auto mit der Startnummer elf auf die FIA-Waage gebeten. Perez hat jedoch das Lichtsignal zu Beginn der Boxengasse übersehen. Er hielt daraufhin zwar kurz an, doch als er bei seinem Team nachfragte, was er nun mache soll, wurde er an die Garage gerufen.

Racing Point hat daraufhin einen Boxenstopp geübt und den Boliden erst danach für eine Überprüfung zur Waage zurückgerollt. Im Sportlichen Reglement steht allerdings strikt festgeschrieben, dass ein Fahrer zu einem Boxengassen-Start verdonnert wird, immer wenn er das Wiegen missachtet und am Auto zuvor gearbeitet wurde.

Das rührt noch aus jener Zeit, als mit Gewichten an den Autos getrickst wurde, um das Ergebnis des Wiegens zu beeinflussen. Nachdem Perez und Racing Point Freitagabend mit den Rennkommissaren gesprochen hatten, wurde klar, dass den Offiziellen keine andere Wahl bleibt.

In der Urteilsbegründung heißt es konkret: "Die Kommissare haben sich den Videobeweis angesehen und mit dem Fahrer des Autos mit der Nummer elf (Sergio Perez) und einem Vertreter des Teams gesprochen. Dabei haben sie festgestellt, dass der Fahrer nicht für das Wiegen gestoppt hat, als er dazu aufgefordert wurde."

Er sei hingegen weitergefahren und habe einen Boxenstopp durchgeführt. "Dabei wurde am Auto gearbeitet, es wurde hochgehoben und alle vier Räder wurden gewechselt. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 29.1 a." Die Kommissare merken außerdem an, dass ihnen keine andere Wahl beim Strafmaß bleibt, da das Reglement in diesem Fall eindeutig einen Boxengassen-Start vorsieht.

Mit Bildmaterial von LAT.